«Дверь во тьму» – авторский телесериал выдающегося итальянского режиссера Дарио Ардженто. Прославившись на весь мир кровавыми джалло, триллермейкер покоряет телевидение, выдав сериал-антологию в лучших традициях «Сумеречной зоны» и шоу Альфреда Хичкока. В сезон вошли четыре эпизода, которые никак не связаны между собой сюжетно. В первой серии рассказывается о молодой паре, убежденной в том, что их сосед – убийца. Вторая посвящена зверскому убийству в трамвае. Третья расскажет о сбежавшем из психиатрической лечебницы пациенте, тогда как в четвертой молодая девушка становится свидетельницей убийства, но не может этого доказать.