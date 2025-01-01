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Киноафиша Сериалы Дверь во тьму

Дверь во тьму (1973 - 1973)

La Porta sul Buio 18+
Год выпуска 1973
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

«Дверь во тьму» – авторский телесериал выдающегося итальянского режиссера Дарио Ардженто. Прославившись на весь мир кровавыми джалло, триллермейкер покоряет телевидение, выдав сериал-антологию в лучших традициях «Сумеречной зоны» и шоу Альфреда Хичкока. В сезон вошли четыре эпизода, которые никак не связаны между собой сюжетно. В первой серии рассказывается о молодой паре, убежденной в том, что их сосед – убийца. Вторая посвящена зверскому убийству в трамвае. Третья расскажет о сбежавшем из психиатрической лечебницы пациенте, тогда как в четвертой молодая девушка становится свидетельницей убийства, но не может этого доказать.

В ролях
В ролях
Эрика Бланк
Эрика Бланк
Марилу Толо
Роберт Хоффманн
Энцо Черузико
Альдо Реджани
Паола Тедеско
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Дверь во тьму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1973, 4 эпизода
 
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