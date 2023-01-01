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Постер к 1-му сезону сериала Дверь во тьму
Киноафиша Сериалы Дверь во тьму Сезоны Сезон 1

Дверь во тьму, 1 сезон

La Porta sul Buio
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 1973
Год выпуска 1973
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дверь во тьму»

В 1-м сезоне сериала «Дверь во тьму» зрители станут свидетелями четырех леденящих душу историй, снятых выдающимися итальянскими хоррормейкерами. Каждый эпизод предваряется кратким вступлением продюсера и автора идеи Дарио Ардженто. Первая серия познакомит зрителей с молодой парой, которой посчастливилось снять квартиру в просторном, пусть и старинном доме. Радость от переезда сменяется ужасом, когда новоселы приходят к выводу, что живут по соседству с убийцей. Между тем полицейские расследуют таинственное убийство молодой девушки. Преступление произошло в переполненном трамвае, однако никто из пассажиров ничего не видел.

Список серий 1-го сезона сериала «Дверь во тьму» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сосед Il vicino di casa
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 1973
Трамвай Il tram
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 1973
Кукла La bambola
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 1973
Очевидец Testimone oculare
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 1973
График выхода всех сериалов
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