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Постер к 2-му сезону сериала Омер
Киноафиша Сериалы Омер Сезоны Сезон 2

Омер, 2 сезон

Ömer
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Омер»

Во 2-м сезоне сериала «Омер» продолжается история молодого человека, который влюбился в разведенную женщину старше него. Будучи сыном имама, Омер столкнулся со множеством испытаний на пути к своему счастью. Его отец с традиционными взглядами не собирался благословлять их союз. Тем временем Гамзе нашла утешение в любви молодого человека. Напомним, в финале предыдущего сезона бабушку Омера доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии. Гамзе не хотелось оставлять возлюбленного, но ей не оставили иного выбора. После того как избранница покинула его, Омер лишился смысла своего существования. Его жизнь пошла под откос...

График выхода новых серий Омер 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
18 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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