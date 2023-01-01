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Киноафиша Сериалы Омер Сезоны

Омер, список сезонов

Ömer
Год выпуска 2023
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Star TV
Список сезонов сериала «Омер»
Омер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 9 января 2023 - 12 июня 2023
 
Омер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
3 эпизода 11 сентября 2023 - 25 сентября 2023
 
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