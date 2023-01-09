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Постер к 1-му сезону сериала Омер
Киноафиша Сериалы Омер Сезоны Сезон 1

Омер, 1 сезон

Ömer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 52 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Омер»

В 1-м сезоне сериала «Омер» тяжело складывается судьба молодого муэдзина, отец которого Решат служил наставником в мечети. Мужчина, как и большинство отцов, хотел, чтобы его сын был счастлив и рос в согласии с религиозными канонами. Однако жизнь распорядилась иначе. Омер познакомился с женщиной, которая находится в разводе и одна воспитывает ребенка. Она гораздо старше парня. Ее ребенок является учеником Омера. Гамзе и Омер прониклись симпатией друг к другу. Он пришел к своему отцу и заявил, что хочет жениться на этой женщине. Отец упрекнул своего сына в слабости. Он убежден, что его сын совершит роковую ошибку, если решится на этот брак.

Список серий сериала Омер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 апреля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 апреля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 мая 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 мая 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 мая 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 мая 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 мая 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 июня 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
12 июня 2023
График выхода всех сериалов
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