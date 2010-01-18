«Американские коллекционеры» — популярное американское телешоу, посвященное коллекционерам Майку Вулфу и Фрэнку Фрицу. Они путешествуют по всей стране, отыскивая старые антикварные предметы и редкие вещи с богатой историей. Вулф и Фриц являются владельцами и операторами компании Antique Archaeology, которая специализируется на покупке и продаже антиквариата. В шоу они исследуют различные места, включая антикварные лавки, гаражные распродажи, хозяйства и навозные ямы, чтобы найти уникальные предметы, которые могут быть проданы с прибылью. Шоу было создано в 2010 году и стало очень популярным благодаря своей уникальной концепции. Оно не только показывает процесс поиска и покупки старинных вещей, но и освещает американскую культуру и историю через найденные предметы.