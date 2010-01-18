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Постер сериала Американские коллекционеры
Постер сериала Американские коллекционеры
Постер сериала Американские коллекционеры
Постер сериала Американские коллекционеры
Постер сериала Американские коллекционеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Американские коллекционеры

Американские коллекционеры (2010 - …)

American Pickers 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 24 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал History
Продолжительность сериала 368 часов 0 минут
О чем сериал

«Американские коллекционеры» — популярное американское телешоу, посвященное коллекционерам Майку Вулфу и Фрэнку Фрицу. Они путешествуют по всей стране, отыскивая старые антикварные предметы и редкие вещи с богатой историей. Вулф и Фриц являются владельцами и операторами компании Antique Archaeology, которая специализируется на покупке и продаже антиквариата. В шоу они исследуют различные места, включая антикварные лавки, гаражные распродажи, хозяйства и навозные ямы, чтобы найти уникальные предметы, которые могут быть проданы с прибылью. Шоу было создано в 2010 году и стало очень популярным благодаря своей уникальной концепции. Оно не только показывает процесс поиска и покупки старинных вещей, но и освещает американскую культуру и историю через найденные предметы.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
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Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Американские коллекционеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 13 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 13 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 13 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 10 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2013, 9 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2013, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 15 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2014, 14 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2015, 24 эпизода
Американские коллекционеры - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2015, 15 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2016, 12 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2016, 17 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2017, 11 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2017, 13 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2018, 23 эпизода
Американские коллекционеры - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2019, 24 эпизода
Американские коллекционеры - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2019, 21 эпизод
Американские коллекционеры - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2021, 23 эпизода
Американские коллекционеры - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2022, 20 эпизодов
Американские коллекционеры - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2023, 18 эпизодов
Кадры из сериала
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