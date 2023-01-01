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Киноафиша Сериалы Американские коллекционеры Сезоны

Американские коллекционеры, список сезонов

American Pickers 12+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал History
Список сезонов сериала «Американские коллекционеры»
Американские коллекционеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 18 января 2010 - 5 апреля 2010
Американские коллекционеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 7 июня 2010 - 11 октября 2010
Американские коллекционеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 6 декабря 2010 - 11 апреля 2011
Американские коллекционеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 1 июня 2011 - 26 сентября 2011
Американские коллекционеры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 28 ноября 2011 - 5 марта 2012
Американские коллекционеры - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов 9 апреля 2012 - 9 июля 2012
Американские коллекционеры - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
12 эпизодов 13 августа 2012 - 17 декабря 2012
Американские коллекционеры - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
9 эпизодов 14 января 2013 - 11 марта 2013
Американские коллекционеры - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов 27 мая 2013 - 19 августа 2013
Американские коллекционеры - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов 9 октября 2013 - 18 декабря 2013
Американские коллекционеры - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
15 эпизодов 8 января 2014 - 11 июня 2014
Американские коллекционеры - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
14 эпизодов 30 июля 2014 - 17 декабря 2014
Американские коллекционеры - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
24 эпизода 14 января 2015 - 9 сентября 2015
Американские коллекционеры - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов 14 октября 2015 - 2 марта 2016
Американские коллекционеры - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
12 эпизодов 4 мая 2016 - 10 августа 2016
Американские коллекционеры - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
17 эпизодов 3 октября 2016 - 30 января 2017
Американские коллекционеры - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
11 эпизодов 10 апреля 2017 - 24 июля 2017
Американские коллекционеры - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
13 эпизодов 16 октября 2017 - 12 марта 2018
Американские коллекционеры - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
23 эпизода 9 апреля 2018 - 26 ноября 2018
Американские коллекционеры - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
24 эпизода 21 января 2019 - 9 сентября 2019
Американские коллекционеры - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
21 эпизод 21 октября 2019 - 3 августа 2020
Американские коллекционеры - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
23 эпизода 25 января 2021 - 6 сентября 2021
Американские коллекционеры - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
20 эпизодов 1 января 2022 - 17 сентября 2022
Американские коллекционеры - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
18 эпизодов 4 января 2023 - 23 августа 2023
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