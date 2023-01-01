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Американские коллекционеры
Сезоны
Американские коллекционеры, список сезонов
American Pickers
12+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
History
Список сезонов сериала «Американские коллекционеры»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
18 января 2010 - 5 апреля 2010
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
7 июня 2010 - 11 октября 2010
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
6 декабря 2010 - 11 апреля 2011
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
1 июня 2011 - 26 сентября 2011
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
28 ноября 2011 - 5 марта 2012
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
9 апреля 2012 - 9 июля 2012
Сезон 7 / Season 7
12 эпизодов
13 августа 2012 - 17 декабря 2012
Сезон 8 / Season 8
9 эпизодов
14 января 2013 - 11 марта 2013
Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов
27 мая 2013 - 19 августа 2013
Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов
9 октября 2013 - 18 декабря 2013
Сезон 11 / Season 11
15 эпизодов
8 января 2014 - 11 июня 2014
Сезон 12 / Season 12
14 эпизодов
30 июля 2014 - 17 декабря 2014
Сезон 13 / Season 13
24 эпизода
14 января 2015 - 9 сентября 2015
Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов
14 октября 2015 - 2 марта 2016
Сезон 15 / Season 15
12 эпизодов
4 мая 2016 - 10 августа 2016
Сезон 16 / Season 16
17 эпизодов
3 октября 2016 - 30 января 2017
Сезон 17 / Season 17
11 эпизодов
10 апреля 2017 - 24 июля 2017
Сезон 18 / Season 18
13 эпизодов
16 октября 2017 - 12 марта 2018
Сезон 19 / Season 19
23 эпизода
9 апреля 2018 - 26 ноября 2018
Сезон 20 / Season 20
24 эпизода
21 января 2019 - 9 сентября 2019
Сезон 21 / Season 21
21 эпизод
21 октября 2019 - 3 августа 2020
Сезон 22 / Season 22
23 эпизода
25 января 2021 - 6 сентября 2021
Сезон 23 / Season 23
20 эпизодов
1 января 2022 - 17 сентября 2022
Сезон 24 / Season 24
18 эпизодов
4 января 2023 - 23 августа 2023
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