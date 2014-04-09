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Постер к 1-му сезону сериала Нет игры – нет жизни
Киноафиша Сериалы Нет игры – нет жизни Сезоны Сезон 1

Нет игры – нет жизни, 1 сезон

No Game No Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нет игры – нет жизни»

В 1-м сезоне сериала «Нет игры – нет жизни» в центре событий оказываются юные брат и сестра из Японии по имени Сиро и Сора. Они почти ни с кем не общаются, не работают, не учатся и вообще практически не выходят из дома. Реальный мир давно кажется им понятным и наскучившим, а все свое время они тратят на главное хобби своей жизни – компьютерные игры. Бога они воспринимают как разработчика-неудачника, который мог бы придумать что-то повеселее, чем планета Земля. Тот на них обижается и решает отправить их в другой свой «проект» – в параллельную реальность, где войны запрещены, а все на свете решается с помощью игры.

Список серий 1-го сезона сериала «Нет игры – нет жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новичок Beginner
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2014
Любитель Challenger
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2014
Эксперт Expert
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2014
Гроссмейстер Grandmaster
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2014
Слабое поле Weak Square
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2014
Интерес Interesting
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2014
Жертва Sacrifice
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2014
Ложный конец Fake End
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2014
Прогулка по небу Sky Walk
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2014
Голубая роза Blue Rose
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2014
Убить гиганта Killing Giant
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2014
Десятая заповедь Rule Number 10
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2014
График выхода всех сериалов
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