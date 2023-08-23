Menu
Во 2-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» расскажет истории нескольких пар, стоящих перед выбором, который должен изменить всю жизнь. В то время как один из партнеров настаивает на свадьбе, второй находится в серьезных сомнениях. Они не могут принять решение, поэтому проект предоставляет им уникальную возможность, в условиях которой они смогут понять, чего действительно хотят. Им предстоит расстаться со своими половинками и общаться с другими потенциальными партнерами. По результатам нескольких недель будет принято решение: заключить брак или навсегда разойтись.

The Split
Season 2 Episode 1
23 August 2023
Unexpected Revelations
Season 2 Episode 2
23 August 2023
The Choice
Season 2 Episode 3
23 August 2023
Catching Feelings
Season 2 Episode 4
23 August 2023
Are You The One?
Season 2 Episode 5
23 August 2023
The Changeover
Season 2 Episode 6
23 August 2023
Change of Heart
Season 2 Episode 7
23 August 2023
Time to Answer the Ultimatum
Season 2 Episode 8
23 August 2023
Ultimatum Day
Season 2 Episode 9
30 August 2023
The Reunion
Season 2 Episode 10
30 August 2023
