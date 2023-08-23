Во 2-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» расскажет истории нескольких пар, стоящих перед выбором, который должен изменить всю жизнь. В то время как один из партнеров настаивает на свадьбе, второй находится в серьезных сомнениях. Они не могут принять решение, поэтому проект предоставляет им уникальную возможность, в условиях которой они смогут понять, чего действительно хотят. Им предстоит расстаться со своими половинками и общаться с другими потенциальными партнерами. По результатам нескольких недель будет принято решение: заключить брак или навсегда разойтись.