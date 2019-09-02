Тамара – обычная, на первый взгляд, женщина. Однако это далеко не так, ведь она обладает сверхъестественными способностями. Ее специализация – снятие порчи, и она успешно помогает сотням людей справиться с магическим влиянием. Шоу «Порча» от телеканала «Домашний» расскажет истории клиентов Тамары. Они простые люди, у которых в жизни не все ладится. Обратившись за помощью к специалистке, героям удастся понять, почему все происходит не так, как хотелось бы. Тамара попробует разобраться, каковы причины неудач, и избавить от дурного влияния. Перемены будут происходить прямо на глазах зрителей.