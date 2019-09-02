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Киноафиша Сериалы Порча Сезоны Сезон 1

Порча, 1 сезон

Porcha 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 232
Продолжительность сезона 92 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Порча»

В 1-м сезоне шоу «Порча» расскажет истории людей, на которых буквально обрушились несчастья: у кого-то трещит по швам брак, у кого-то не задались дела на работе. Чтобы разобраться, почему так происходит, герои обращаются к Тамаре. Она готова внимательно выслушать своих клиентов и разрешить проблему. Девушка уверена, что всему виной порча или другое дурное влияние, которые наложил кто-то из недоброжелателей. Тамара проведет диагностику и совершит несколько магических ритуалов, а также подскажет, откуда пришла беда. После работы с ней жизнь героев больше не будет прежней.

Список серий телешоу Порча График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1. Золото
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2019
Выпуск 2. Вдовец
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2019
Выпуск 3. Женская привлекательность
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2019
Выпуск 4. Насильно счастлив
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2019
Выпуск 5. Любовь из пепла
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2019
Выпуск 6. Сэлфи
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2019
Выпуск 7. Путь на тот свет
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2019
Выпуск 8. Выжить любой ценой
Сезон 1 Серия 8
11 сентября 2019
Выпуск 9. Дитя
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2019
Выпуск 10. Смерть в подарок
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2019
Выпуск 11. Жемчужное проклятье
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2019
Выпуск 12. Бессильный ловелас
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2019
Выпуск 13. Проклятый подарок
Сезон 1 Серия 13
18 сентября 2019
Выпуск 14. Детские страхи
Сезон 1 Серия 14
19 сентября 2019
Выпуск 15. Чужой
Сезон 1 Серия 15
20 сентября 2019
Выпуск 16. Жить
Сезон 1 Серия 16
23 сентября 2019
Выпуск 17. Сын
Сезон 1 Серия 17
24 сентября 2019
Выпуск 18. Болезнь роста
Сезон 1 Серия 18
25 сентября 2019
Выпуск 19. Приемная дочь
Сезон 1 Серия 19
26 сентября 2019
Выпуск 20. Главный мужчина её жизни
Сезон 1 Серия 20
27 сентября 2019
Выпуск 21. Тату
Сезон 1 Серия 21
30 сентября 2019
Выпуск 22. Я вернулся
Сезон 1 Серия 22
1 октября 2019
Выпуск 23. Нагуляла
Сезон 1 Серия 23
2 октября 2019
Выпуск 24. Первый
Сезон 1 Серия 24
3 октября 2019
Выпуск 25. Громкая связь
Сезон 1 Серия 25
7 октября 2019
Выпуск 26. Ненасытность
Сезон 1 Серия 26
8 октября 2019
Выпуск 27. Подарок из прошлого
Сезон 1 Серия 27
9 октября 2019
Выпуск 28. Призрак мужа
Сезон 1 Серия 28
10 октября 2019
Выпуск 29. Жениться на проститутке
Сезон 1 Серия 29
14 октября 2019
Выпуск 30. Залюбить досмерти
Сезон 1 Серия 30
15 октября 2019
Выпуск 31. Чужое имя
Сезон 1 Серия 31
16 октября 2019
Выпуск 32. Мертвая любовь
Сезон 1 Серия 32
17 октября 2019
Выпуск 33. Утерянное счастье
Сезон 1 Серия 33
21 октября 2019
Выпуск 34. Любовь до гроба
Сезон 1 Серия 34
22 октября 2019
Выпуск 35. Мачеха
Сезон 1 Серия 35
23 октября 2019
Выпуск 36. Роковое время
Сезон 1 Серия 36
24 октября 2019
Выпуск 37. Чужая судьба
Сезон 1 Серия 37
28 октября 2019
Выпуск 38. Беглянка
Сезон 1 Серия 38
29 октября 2019
Выпуск 39. Вертихвостка
Сезон 1 Серия 39
30 октября 2019
Выпуск 40. Попутчик
Сезон 1 Серия 40
31 октября 2019
Выпуск 41. Фамилица
Сезон 1 Серия 41
7 сентября 2020
Выпуск 42. Засушка
Сезон 1 Серия 42
8 сентября 2020
Выпуск 43
Сезон 1 Серия 43
9 сентября 2020
Выпуск 44. Далекая
Сезон 1 Серия 44
10 сентября 2020
Выпуск 45. Сёстры
Сезон 1 Серия 45
11 сентября 2020
Выпуск 46. Сын солдата
Сезон 1 Серия 46
14 сентября 2020
Выпуск 47. Убийца
Сезон 1 Серия 47
15 сентября 2020
Выпуск 48. Убойное видео
Сезон 1 Серия 48
16 сентября 2020
Выпуск 49. Непорочная измена
Сезон 1 Серия 49
17 сентября 2020
Выпуск 50. Воображаемый друг
Сезон 1 Серия 50
18 сентября 2020
Выпуск 51. Кровница
Сезон 1 Серия 51
21 сентября 2020
Выпуск 52. Родовое проклятие
Сезон 1 Серия 52
22 сентября 2020
Выпуск 53. Мальчик
Сезон 1 Серия 53
23 сентября 2020
Выпуск 54. Ярость
Сезон 1 Серия 54
24 сентября 2020
Выпуск 55. Выжженная земля
Сезон 1 Серия 55
25 сентября 2020
Выпуск 56. Красными нитями
Сезон 1 Серия 56
28 сентября 2020
Выпуск 57. О чем молчит немой
Сезон 1 Серия 57
29 сентября 2020
Выпуск 58
Сезон 1 Серия 58
30 сентября 2020
Выпуск 59. Гость
Сезон 1 Серия 59
1 октября 2020
Выпуск 60. Кукольная семья
Сезон 1 Серия 60
2 октября 2020
Выпуск 61. Мужская сила
Сезон 1 Серия 61
5 октября 2020
Выпуск 62. Месть отца
Сезон 1 Серия 62
6 октября 2020
Выпуск 63. Навязанная любовь
Сезон 1 Серия 63
7 октября 2020
Выпуск 64. Где я?
Сезон 1 Серия 64
8 октября 2020
Выпуск 65. Вечный любовник
Сезон 1 Серия 65
9 октября 2020
Выпуск 66. Фото внука
Сезон 1 Серия 66
12 октября 2020
Выпуск 67. Большие надежды
Сезон 1 Серия 67
13 октября 2020
Выпуск 68. Свадебный саван
Сезон 1 Серия 68
14 октября 2020
Выпуск 69. Проклятые деньги
Сезон 1 Серия 69
15 октября 2020
Выпуск 70. Взрослые дочери
Сезон 1 Серия 70
16 октября 2020
Выпуск 71. Четвёртая отрицательная
Сезон 1 Серия 71
19 октября 2020
Выпуск 72. Бездетный
Сезон 1 Серия 72
20 октября 2020
Выпуск 73. Плакальщик
Сезон 1 Серия 73
21 октября 2020
Выпуск 74. Опасная любовь
Сезон 1 Серия 74
22 октября 2020
Выпуск 75. Единственный путь
Сезон 1 Серия 75
23 октября 2020
Выпуск 76. Морок
Сезон 1 Серия 76
26 октября 2020
Выпуск 77. В пламени свечи
Сезон 1 Серия 77
27 октября 2020
Выпуск 78. Мужнина порча
Сезон 1 Серия 78
28 октября 2020
Выпуск 79. Проклятая монета
Сезон 1 Серия 79
29 октября 2020
Выпуск 80. Порванные нити
Сезон 1 Серия 80
30 октября 2020
Выпуск 81. Затворницы
Сезон 1 Серия 81
2 ноября 2020
Выпуск 82. Проклятый автомобиль
Сезон 1 Серия 82
3 ноября 2020
Выпуск 83. Обещание
Сезон 1 Серия 83
5 ноября 2020
Выпуск 84. Волосы
Сезон 1 Серия 84
6 ноября 2020
Выпуск 85. Смертельный след
Сезон 1 Серия 85
9 ноября 2020
Выпуск 86. Шепот
Сезон 1 Серия 86
10 ноября 2020
Выпуск 87. Батарейка
Сезон 1 Серия 87
11 ноября 2020
Выпуск 88. Дом убийца
Сезон 1 Серия 88
12 ноября 2020
Выпуск 89. Пустой сосуд
Сезон 1 Серия 89
13 ноября 2020
Выпуск 90. Пламя ревности
Сезон 1 Серия 90
16 ноября 2020
Выпуск 91. Ни тебе ни мне
Сезон 1 Серия 91
17 ноября 2020
Выпуск 92. Свадебная порча
Сезон 1 Серия 92
18 ноября 2020
Выпуск 93. Милый мой
Сезон 1 Серия 93
19 ноября 2020
Выпуск 94. Счастливый билет
Сезон 1 Серия 94
20 ноября 2020
Выпуск 95. Старая беда
Сезон 1 Серия 95
23 ноября 2020
Выпуск 96. Неразлучники
Сезон 1 Серия 96
24 ноября 2020
Выпуск 97. Возвращение
Сезон 1 Серия 97
25 ноября 2020
Выпуск 98. Земляки
Сезон 1 Серия 98
26 ноября 2020
Выпуск 99. Денежное дерево
Сезон 1 Серия 99
27 ноября 2020
Выпуск 100. Шах и мат
Сезон 1 Серия 100
30 ноября 2020
Выпуск 101. Ношеная одежда
Сезон 1 Серия 101
1 декабря 2020
Выпуск 102. Игрушечная собака
Сезон 1 Серия 102
2 декабря 2020
Выпуск 103. Мёртвая земля
Сезон 1 Серия 103
3 декабря 2020
Выпуск 104. Самка
Сезон 1 Серия 104
4 декабря 2020
Выпуск 105. Петля смерти
Сезон 1 Серия 105
7 декабря 2020
Выпуск 106. Покойник
Сезон 1 Серия 106
8 декабря 2020
Выпуск 107. Залетайка
Сезон 1 Серия 107
9 декабря 2020
Выпуск 108. Рог изобилия
Сезон 1 Серия 108
10 декабря 2020
Выпуск 109. Маленькая девочка
Сезон 1 Серия 109
11 декабря 2020
Выпуск 110. Наследство
Сезон 1 Серия 110
14 декабря 2020
Выпуск 111. Проклятая земля
Сезон 1 Серия 111
15 декабря 2020
Выпуск 112. Капля крови
Сезон 1 Серия 112
16 декабря 2020
Выпуск 113. Альхемилла
Сезон 1 Серия 113
17 декабря 2020
Выпуск 114. Сон смерти
Сезон 1 Серия 114
18 декабря 2020
Выпуск 115. Единственная моя
Сезон 1 Серия 115
21 декабря 2020
Выпуск 116. Плесень
Сезон 1 Серия 116
22 декабря 2020
Выпуск 117. Фатальная ошибка
Сезон 1 Серия 117
23 декабря 2020
Выпуск 118. Беспокойная хозяйка
Сезон 1 Серия 118
24 декабря 2020
Выпуск 119. Убежище
Сезон 1 Серия 119
25 декабря 2020
Выпуск 120. Лишённый рода
Сезон 1 Серия 120
28 декабря 2020
Выпуск 121. Хороший дядя
Сезон 1 Серия 121
29 декабря 2020
Выпуск 122. На волоске
Сезон 1 Серия 122
30 декабря 2020
Выпуск 123. Ранящий до крови
Сезон 1 Серия 123
11 февраля 2021
Выпуск 124. Кормящая мать
Сезон 1 Серия 124
12 февраля 2021
Выпуск 125. Незнакомый человек
Сезон 1 Серия 125
15 февраля 2021
Выпуск 126. Тяжкое бремя
Сезон 1 Серия 126
16 февраля 2021
Выпуск 127. 13 бед
Сезон 1 Серия 127
17 февраля 2021
Выпуск 128. Шаловливые ручки
Сезон 1 Серия 128
18 февраля 2021
Выпуск 129. Тростинка
Сезон 1 Серия 129
19 февраля 2021
Выпуск 130. Зов предков
Сезон 1 Серия 130
22 февраля 2021
Выпуск 131. В огне
Сезон 1 Серия 131
23 февраля 2021
Выпуск 132. Камень утраты
Сезон 1 Серия 132
24 февраля 2021
Выпуск 133. Голоса
Сезон 1 Серия 133
25 февраля 2021
Выпуск 134. Смертельный доход
Сезон 1 Серия 134
26 февраля 2021
Выпуск 135. Отцовский долг
Сезон 1 Серия 135
1 марта 2021
Выпуск 136. На мосту
Сезон 1 Серия 136
2 марта 2021
Выпуск 137. Кровь на моих руках
Сезон 1 Серия 137
3 марта 2021
Выпуск 138. Мой враг электричество
Сезон 1 Серия 138
4 марта 2021
Выпуск 139. Единственная
Сезон 1 Серия 139
5 марта 2021
Выпуск 140. В ответе за отца
Сезон 1 Серия 140
8 марта 2021
Выпуск 141. Старший сын
Сезон 1 Серия 141
30 августа 2021
Выпуск 142. Цып-цып
Сезон 1 Серия 142
31 августа 2021
Выпуск 143. Без рук
Сезон 1 Серия 143
1 сентября 2021
Выпуск 144. Проклятая игра
Сезон 1 Серия 144
2 сентября 2021
Выпуск 145. Старые сказки
Сезон 1 Серия 145
3 сентября 2021
Выпуск 146. Пути-дорожки
Сезон 1 Серия 146
6 сентября 2021
Выпуск 147. Долгожданный внук
Сезон 1 Серия 147
7 сентября 2021
Выпуск 148. Денежное дерево
Сезон 1 Серия 148
8 сентября 2021
Выпуск 149. Страх крови
Сезон 1 Серия 149
9 сентября 2021
Выпуск 150. Голодная смерть
Сезон 1 Серия 150
10 сентября 2021
Выпуск 151. Пустая память
Сезон 1 Серия 151
13 сентября 2021
Выпуск 152. Рай в шалаше
Сезон 1 Серия 152
14 сентября 2021
Выпуск 153. Смертельное наследство
Сезон 1 Серия 153
15 сентября 2021
Выпуск 154. Чудовище
Сезон 1 Серия 154
16 сентября 2021
Выпуск 155. Зверь
Сезон 1 Серия 155
17 сентября 2021
Выпуск 156. Статуэтка
Сезон 1 Серия 156
20 сентября 2021
Выпуск 157. У колыбели
Сезон 1 Серия 157
21 сентября 2021
Выпуск 158. Древо семьи
Сезон 1 Серия 158
22 сентября 2021
Выпуск 159. Оковы
Сезон 1 Серия 159
23 сентября 2021
Выпуск 160. Порча сухоцвета
Сезон 1 Серия 160
24 сентября 2021
Выпуск 161. Крик
Сезон 1 Серия 161
27 сентября 2021
Выпуск 162. Молоко
Сезон 1 Серия 162
28 сентября 2021
Выпуск 163. Орудие убийства
Сезон 1 Серия 163
29 сентября 2021
Выпуск 164. Тёмная луна
Сезон 1 Серия 164
30 сентября 2021
Выпуск 165. Забыть
Сезон 1 Серия 165
1 октября 2021
Выпуск 166. Пятно
Сезон 1 Серия 166
4 октября 2021
Выпуск 167. Переплетённые
Сезон 1 Серия 167
5 октября 2021
Выпуск 168. Без бремени
Сезон 1 Серия 168
6 октября 2021
Выпуск 169. Сообщающиеся сосуды
Сезон 1 Серия 169
7 октября 2021
Выпуск 170. Слепой рок
Сезон 1 Серия 170
8 октября 2021
Выпуск 171. Дублёрша
Сезон 1 Серия 171
11 октября 2021
Выпуск 172. Замри-умри
Сезон 1 Серия 172
12 октября 2021
Выпуск 173. Без ног
Сезон 1 Серия 173
13 октября 2021
Выпуск 174. Корыстный треугольник
Сезон 1 Серия 174
14 октября 2021
Выпуск 175. Ржавое лезвие
Сезон 1 Серия 175
15 октября 2021
Выпуск 176. Кукушонок
Сезон 1 Серия 176
18 октября 2021
Выпуск 177. Кандалы
Сезон 1 Серия 177
19 октября 2021
Выпуск 178. Бедная вдова
Сезон 1 Серия 178
20 октября 2021
Выпуск 179. Нити судьбы
Сезон 1 Серия 179
21 октября 2021
Выпуск 180. Не могу без тебя
Сезон 1 Серия 180
22 октября 2021
Выпуск 181. Затхлая вода
Сезон 1 Серия 181
25 октября 2021
Выпуск 182. Пика
Сезон 1 Серия 182
26 октября 2021
Выпуск 183. Наказать обидчика
Сезон 1 Серия 183
27 октября 2021
Выпуск 184. Ведьма
Сезон 1 Серия 184
28 октября 2021
Выпуск 185. Игромания
Сезон 1 Серия 185
29 октября 2021
Выпуск 186. Сорока
Сезон 1 Серия 186
1 ноября 2021
Выпуск 187. Шесть элементов
Сезон 1 Серия 187
2 ноября 2021
Выпуск 188. Охота на хищницу
Сезон 1 Серия 188
3 ноября 2021
Выпуск 189. Медальон
Сезон 1 Серия 189
4 ноября 2021
Выпуск 190. Снеговик
Сезон 1 Серия 190
5 ноября 2021
Выпуск 191. Жених
Сезон 1 Серия 191
8 ноября 2021
Выпуск 192. Пелена
Сезон 1 Серия 192
9 ноября 2021
Выпуск 193. Ошибки прошлого
Сезон 1 Серия 193
10 ноября 2021
Выпуск 194. Стрелки назад
Сезон 1 Серия 194
11 ноября 2021
Выпуск 195. Новая жизнь
Сезон 1 Серия 195
12 ноября 2021
Выпуск 196. Роковой клад
Сезон 1 Серия 196
15 ноября 2021
Выпуск 197. Пуд соли
Сезон 1 Серия 197
16 ноября 2021
Выпуск 198. Почерк судьбы
Сезон 1 Серия 198
17 ноября 2021
Выпуск 199. Экспресс-приворот
Сезон 1 Серия 199
18 ноября 2021
Выпуск 200. Отвращение
Сезон 1 Серия 200
23 ноября 2021
Выпуск 201. Тень луны
Сезон 1 Серия 201
24 ноября 2021
Выпуск 202. Немой свидетель
Сезон 1 Серия 202
25 ноября 2021
Выпуск 203. Спасите мою маму
Сезон 1 Серия 203
26 ноября 2021
Выпуск 204. Возлюбленная
Сезон 1 Серия 204
17 января 2022
Выпуск 205. Черный пепел
Сезон 1 Серия 205
18 января 2022
Выпуск 206. Обратная петля
Сезон 1 Серия 206
19 января 2022
Выпуск 207. Утопленник
Сезон 1 Серия 207
20 января 2022
Выпуск 208. Материнские чувства
Сезон 1 Серия 208
21 января 2022
Выпуск 209. Красные слезы
Сезон 1 Серия 209
24 января 2022
Выпуск 210. Хранитель
Сезон 1 Серия 210
25 января 2022
Выпуск 211. Детский вопрос
Сезон 1 Серия 211
26 января 2022
Выпуск 212. Черная душа
Сезон 1 Серия 212
27 января 2022
Выпуск 213. Выпускной
Сезон 1 Серия 213
28 января 2022
Выпуск 214. Чужая девочка
Сезон 1 Серия 214
31 января 2022
Выпуск 215. Розги
Сезон 1 Серия 215
1 февраля 2022
Выпуск 216. Ненастоящая любовь
Сезон 1 Серия 216
2 февраля 2022
Выпуск 217. Секретный ингредиент
Сезон 1 Серия 217
3 февраля 2022
Выпуск 218. Холодная постель
Сезон 1 Серия 218
4 февраля 2022
Выпуск 219. Лужа
Сезон 1 Серия 219
7 февраля 2022
Выпуск 220. Только вдвоём
Сезон 1 Серия 220
8 февраля 2022
Выпуск 221. Любовь по принуждению
Сезон 1 Серия 221
9 февраля 2022
Выпуск 222. Наследник
Сезон 1 Серия 222
10 февраля 2022
Выпуск 223. Запах костра
Сезон 1 Серия 223
11 февраля 2022
Выпуск 224. Позор рода
Сезон 1 Серия 224
14 февраля 2022
Выпуск 225. Обреченная
Сезон 1 Серия 225
15 февраля 2022
Выпуск 226. Печать одиночества
Сезон 1 Серия 226
16 февраля 2022
Выпуск 227. Непосильная ноша
Сезон 1 Серия 227
17 февраля 2022
Выпуск 228. Кнопка вызова
Сезон 1 Серия 228
18 февраля 2022
Выпуск 229. Чертово перо
Сезон 1 Серия 229
21 февраля 2022
Выпуск 230. Куколка
Сезон 1 Серия 230
22 февраля 2022
Выпуск 231. Пыль
Сезон 1 Серия 231
24 февраля 2022
Выпуск 232. За решеткой
Сезон 1 Серия 232
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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