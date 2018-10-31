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Постер к 3-му сезону сериала Стэн против сил зла
Киноафиша Сериалы Стэн против сил зла Сезоны Сезон 3

Стэн против сил зла, 3 сезон

Stan Against Evil 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Стэн против сил зла»

В 3-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Иви арестовывают за убийство и помещают в психиатрическую больницу. Стэн пытается спасти напарницу, но неожиданно замечает, что она и правда одержима демоном. Вот только не в переносном смысле, как думают врачи, а в самом прямом. Одновременно герой обнаруживает возможный способ освободить души, которые были прокляты констеблем Экклзом. Тем временем полиция расследует деятельность «Общества черных шляп». Для подкрепления в город прибывают два до жути знакомых следователя. Бывший парень Иви возвращается в Нью-Гэмпшир, превращается в монстра-гусеницу и терроризирует жителей.

Список серий 3-го сезона сериала «Стэн против сил зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
А у вас в раю чертей линчуют Hell Is What You Make It
Сезон 3 Серия 1
31 октября 2018
Не очень секретные материалы The Hex Files
Сезон 3 Серия 2
31 октября 2018
Человек-паук, паутина и звук Larva My Life
Сезон 3 Серия 3
7 ноября 2018
Демон, пришедший из пекла The Demon Who Came in From the Heat
Сезон 3 Серия 4
7 ноября 2018
Искусство делать «кусь» Nubbin But Trouble
Сезон 3 Серия 5
14 ноября 2018
Вампирский ручей Vampire Creek
Сезон 3 Серия 6
14 ноября 2018
- Доктор, я буду жить? – А смысл? Intensive Scare Unit
Сезон 3 Серия 7
21 ноября 2018
Стен против Эви Stan Against Evie
Сезон 3 Серия 8
21 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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