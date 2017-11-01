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Постер к 2-му сезону сериала Стэн против сил зла
Киноафиша Сериалы Стэн против сил зла Сезоны Сезон 2

Стэн против сил зла, 2 сезон

Stan Against Evil 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Стэн против сил зла»

Во 2-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» Стэнли знакомится с последователями викканского ковена под названием «Общество черных шляп», с которым, кажется, не все чисто. Также герою приходится отправиться в прошлое, чтобы спасти свою напарницу Иви, но за ними в современность увязывается кое-кто еще. Если Стэну не удастся избавиться от подселенца, то Иви навсегда останется бесплотным призраком. Тем временем бывший супруг Иви решает подарить их дочери пони. Вот только с выбором питомца он сильно ошибается: лошадь оказывается самой настоящей дьявольской кобылой, к которой точно нельзя подпускать ребенка.

Список серий 2-го сезона сериала «Стэн против сил зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Общество черных балахонов (ч.1) Black Hat Society (Part 1)
Сезон 2 Серия 1
1 ноября 2017
Общество черных балахонов (ч.2) Black Hat Society (Part 2)
Сезон 2 Серия 2
1 ноября 2017
Проклятие пони-оборотня Curse of the Werepony
Сезон 2 Серия 3
8 ноября 2017
Девичник Girls' Night
Сезон 2 Серия 4
8 ноября 2017
Глазами Эви Барретт The Eyes of Evie Barret
Сезон 2 Серия 5
15 ноября 2017
Спиногрыз… во всех смыслах… Hex Marks the Tot
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2017
Ты меня не знаешь, ты всего лишь отражение Mirror, Mirror
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2017
День прошел… ну и ладно A Hard Day's Night
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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