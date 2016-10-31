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Постер к 1-му сезону сериала Стэн против сил зла
Киноафиша Сериалы Стэн против сил зла Сезоны Сезон 1

Стэн против сил зла, 1 сезон

Stan Against Evil 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стэн против сил зла»

В 1-м сезоне сериала «Стэн против сил зла» департамент полиции города Нью-Гэмпшира возглавляет новый шериф – молодая отважная женщина Иви Баррет. Но первое же дело оказывается серьезнее, чем она может себе представить. В городке происходят странные убийства, за которыми, похоже, стоит нечто сверхъестественное. Тогда героиня решается на отчаянный шаг: она обращается за помощью к своему предшественнику – бывшему шерифу Стэнли Миллеру. Этого матерого и опытного копа отстранили от работы, сочтя сумасшедшим. После смерти своей супруги он пытался доказать, что ее убили настоящие демоны. Теперь его версия не кажется Иви такой уж безумной.

Список серий 1-го сезона сериала «Стэн против сил зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зарой, откопай Dig Me Up, Dig Me Down
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2016
Знай, знай, знай козла своего Know, Know, Know Your Goat
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2016
Любовь зла, полюбишь и упыря Let Your Love Groan
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2016
Клюшку жалко Life Orr Death
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2016
Спиритический сеанс Ouija Bored
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2016
Хоронили ведьму – порвали два шабаша I'm Gleaning My Coven
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2016
Паук пойдет со мной Spider Walk with Me
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2016
Босс в конце уровня Level Boss
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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