Новости
Мутанты в Ленинграде 1940-х: вышел финальный трейлер сериала «Иные»
По словам режиссера, это «ретрофантазия в сверкающей оболочке современного фэнтези».
Написать
23 января 2024 13:00
Русские Люди Икс: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные»
Создатели планируют выстроить целую франшизу.
Написать
26 декабря 2023 15:22
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
Многие сериалы выйдут в следующем году.
Написать
16 сентября 2023 09:04
«Кинопоиск» анонсировал сериал по мотивам фэнтези-романа «Иные»
Разработкой шоу занимаются создатели «Монастыря» и «КрисТины».
Написать
30 августа 2023 14:44
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
