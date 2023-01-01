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Киноафиша Сериалы Код Гиас: Восставший Лелуш Сезоны

Код Гиас: Восставший Лелуш, список сезонов

Code Geass: Hangyaku no Lelouch 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш»
Код Гиас: Восставший Лелуш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 5 октября 2006 - 28 июля 2007
 
Код Гиас: Восставший Лелуш - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 6 апреля 2008 - 28 сентября 2008
 
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