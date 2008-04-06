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Постер к 2-му сезону сериала Код Гиас: Восставший Лелуш
Киноафиша Сериалы Код Гиас: Восставший Лелуш Сезоны Сезон 2

Код Гиас: Восставший Лелуш, 2 сезон

Code Geass: Hangyaku no Lelouch 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш»

Во 2-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» действие происходит в 2018 году. Прошел уже год после Черного восстания, и юные британцы Лелуш и Роллон оказываются в самом центре схватки между участниками террористических группировок. Девушка, чья личность окутана таинственностью, оказывает помощь Лелушу. Благодаря ей ему удается восстановить память о том, что когда-то он возглавлял антибританское движение сопротивления в Японии и был известен всем под именем Зеро. У недоброжелателей Зеро появился коварный план, с помощью которого они рассчитывают уничтожить своего врага.

Список серий 2-го сезона сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День пробуждения Демона\ Turn 01 - The Day a Demon Awakens
Сезон 2 Серия 1
6 апреля 2008
План Независимости Японии Turn 02 - Plan for Independent Japan
Сезон 2 Серия 2
13 апреля 2008
Пленник Академии Turn 03 - Imprisoned in Campus
Сезон 2 Серия 3
20 апреля 2008
Контрудар с места казни Turn 04 - Counterattack at the Gallows
Сезон 2 Серия 4
27 апреля 2008
Рыцари Круглого Стола Turn 05 - Knights of the Round
Сезон 2 Серия 5
4 мая 2008
Внезапная атака в Тихом океане Turn 06 - Surprise Attack over the Pacific
Сезон 2 Серия 6
11 мая 2008
Отвергнутая маска Turn 07 - The Abandoned Mask
Сезон 2 Серия 7
18 мая 2008
Миллион чудес Turn 08 - One Million Miracles
Сезон 2 Серия 8
25 мая 2008
Невеста из Запретного города Turn 09 - A Bride in the Vermilion Forbidden City
Сезон 2 Серия 9
8 июня 2008
Звездный Час «Шэнь-Ху» Turn 10 - When Shen Hu Wins Glory
Сезон 2 Серия 10
15 июня 2008
Сила чувства Turn 11 - Power of Passion
Сезон 2 Серия 11
22 июня 2008
Любовь атакует Turn 12 - Love Attack!
Сезон 2 Серия 12
29 июня 2008
Убийца из прошлого Turn 13 - Assassin from the Past
Сезон 2 Серия 13
6 июля 2008
Охота на Гиасс Turn 14 - Geass Hunt
Сезон 2 Серия 14
13 июля 2008
Мир C.C. Turn 15 - The Cs' World
Сезон 2 Серия 15
20 июля 2008
Первая резолюция Соединенных Сверх-Штатов Turn 16 - United Federation of Nations Resolution Number One
Сезон 2 Серия 16
27 июля 2008
Вкус земли Turn 17 - The Taste of Humiliation
Сезон 2 Серия 17
3 августа 2008
Вторая битва за Токио Turn 18 - Final Battle Tokyo II
Сезон 2 Серия 18
10 августа 2008
Предательство Turn 19 - Betrayal
Сезон 2 Серия 19
17 августа 2008
Сверженный император Turn 20 - Emperor Dismissed
Сезон 2 Серия 20
24 августа 2008
Начало Рагнарёка Turn 21 - The Ragnarok Connection
Сезон 2 Серия 21
31 августа 2008
Император Лелуш Turn 22 - Emperor Lelouch
Сезон 2 Серия 22
7 сентября 2008
Маска Шнайзеля Turn 23 - Schneizel's Guise
Сезон 2 Серия 23
14 сентября 2008
«Дамоклово» Небо Turn 24 - The Grip of Damocles
Сезон 2 Серия 24
21 сентября 2008
Конец Final Turn - Re;
Сезон 2 Серия 25
28 сентября 2008
График выхода всех сериалов
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