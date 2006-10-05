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Постер к 1-му сезону сериала Код Гиас: Восставший Лелуш
Киноафиша Сериалы Код Гиас: Восставший Лелуш Сезоны Сезон 1

Код Гиас: Восставший Лелуш, 1 сезон

Code Geass: Hangyaku no Lelouch 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш»

В 1-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» события происходят в альтернативной реальности в 2010 году. По причине дипломатических разногласий начинается война между Священной Британской империей и Японией. Британская империя использует свою инновационную технологию – антропоморфные машины. У японских войск нет возможности отразить атаку. Проходит 7 лет, и разжалованный принц по имени Лелуш, отправленный в Японию вместе с сестрой, случайным образом оказывается в центре конфликта. Лелуш нападает на британские войска в Синдзюку. Принц Кловис приказывает пустить в ход экспериментальный KF «Ланселот»...

Список серий 1-го сезона сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День, когда родилось Зло Stage 01 - The Day a New Demon Was Born
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2006
Пробуждение Белого Рыцаря Stage 02 - The White Knight Awakens
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2006
Лгущий одноклассник Stage 03 - The False Classmate
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2006
Его имя Зеро Stage 04 - His Name is Zero
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2006
Принцесса и Ведьма Stage 05 - The Princess and the Witch
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2006
Похищенная маска Stage 06 - The Stolen Mask
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2006
Атака Корнелии Stage 07 - Attack Cornelia
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2006
Орден Чёрных Рыцарей Stage 08 - The Black Knights
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2006
Рефрейн Stage 09 - Refrain
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2006
Танцы Гурена Stage 10 - Guren Dances
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2006
Битва при Нарите Stage 11 - Battle for Narita
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2006
Посланник из Киото Stage 12 - The Messenger From Kyoto
Сезон 1 Серия 12
4 января 2007
Ширли и пистолет Stage 13 - Shirley at Gunpoint
Сезон 1 Серия 13
11 января 2007
Гиасс против Гиасса Stage 14 - Geass vs. Geass
Сезон 1 Серия 14
18 января 2007
Овация Мао Stage 15 - Cheering Mao
Сезон 1 Серия 15
25 января 2007
Нанналли в заложниках Stage 16 - Nunnally Held Hostage
Сезон 1 Серия 16
1 февраля 2007
Рыцарь Stage 17 - Knight
Сезон 1 Серия 17
8 февраля 2007
Приказываю тебе, Куруруги Судзаку! Stage 18 - I Order you, Suzaku Kururugi
Сезон 1 Серия 18
22 февраля 2007
Остров Бога Stage 19 - Island of the Gods
Сезон 1 Серия 19
1 марта 2007
Война на Кюсю Stage 20 - The Battle for Kyushu
Сезон 1 Серия 20
8 марта 2007
Объявление на школьном фестивале Stage 21 - The School Festival Declaration
Сезон 1 Серия 21
15 марта 2007
Юфи Кровавая Stage 22 - Bloodstained Euphy
Сезон 1 Серия 22
22 марта 2007
Лишь печаль со мной Stage 23 - At Least with Sorrow
Сезон 1 Серия 23
29 марта 2007
Стадия разрушения Stage 24 - The Collapsing Stage
Сезон 1 Серия 24
28 июля 2007
Зеро Stage 25 - Zero
Сезон 1 Серия 25
28 июля 2007
График выхода всех сериалов
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