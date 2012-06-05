Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Проект «Хор»
Киноафиша Сериалы Проект «Хор» Сезоны Сезон 2

Проект «Хор», 2 сезон

The Glee Project
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 11
Продолжительность сезона 7 часов 53 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Проект «Хор»»

Во 2-м сезоне шоу «Проект «Хор» в результате кастингов в телевизионный финал проходят 14 человек. Им предстоит провести 11 недель перед камерами на виду у всего мира. Утомительные занятия по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, сложные испытания и конкурсы, ценные знакомства – таким будет их жизнь на протяжении всего этого времени. Каждую неделю кто-то из ребят будет отправляться домой, не справившись с очередным заданием. В итоге в проекте останется лишь один – самый талантливый и отчаянный участник. Именно ему достанется гостевая роль в семи эпизодах знаменитого сериала «Лузеры» на канале FOX.

Список серий 2-го сезона телешоу «Проект «Хор»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Индивидуальность (Леа Мишель) Individuality (Lea Michele)
Сезон 2 Серия 1
5 июня 2012
Умение танцевать (Сэмюэл Ларсен) Dance-ability (Samuel Larsen)
Сезон 2 Серия 2
12 июня 2012
Уязвимость (Кори Монтейт) Vulnerability (Cory Monteith)
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2012
Сексуальность (Найя Ривера) Sexuality (Naya Rivera)
Сезон 2 Серия 4
26 июня 2012
Адаптивность (Кевин Макхейл) Adaptability (Kevin McHale)
Сезон 2 Серия 5
3 июля 2012
Бесстрашие (Джейн Линч) Fearlessness (Jane Lynch)
Сезон 2 Серия 6
10 июля 2012
Театральность (Грант Гастин) Theatricality (Grant Gustin)
Сезон 2 Серия 7
17 июля 2012
Упорство (Эмбер Райли) Tenacity (Amber Riley)
Сезон 2 Серия 8
24 июля 2012
Романтичность (Даррен Крисс) Romanticality (Darren Criss)
Сезон 2 Серия 9
31 июля 2012
Активность (Диана Агрон) Actability (Dianna Agron)
Сезон 2 Серия 10
7 августа 2012
Ликование (Крис Колфер) GLEE-ality (Chris Colfer)
Сезон 2 Серия 11
14 августа 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого
В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная
Красавец с трагической судьбой: вот кто озвучивал Сюмбюль-ага из «Великолепного века»
«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума
Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать
Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы
«Хуже некуда»: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
У Кобзона есть два сына: попробуйте отличить внебрачного от родного
Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе
Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве
Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше