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Проект «Хор»
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Проект «Хор», список сезонов
The Glee Project
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Oxygen
Список сезонов телешоу «Проект «Хор»»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
12 июня 2011 - 21 августа 2011
Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов
5 июня 2012 - 14 августа 2012
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