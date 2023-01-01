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Проект «Хор», список сезонов

The Glee Project
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Oxygen
Список сезонов телешоу «Проект «Хор»»
Проект «Хор» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 12 июня 2011 - 21 августа 2011
 
Проект «Хор» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов 5 июня 2012 - 14 августа 2012
 
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