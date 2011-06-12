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Постер к 1-му сезону телешоу Проект «Хор»
Киноафиша Сериалы Проект «Хор» Сезоны Сезон 1

Проект «Хор», 1 сезон

The Glee Project
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Проект «Хор»»

В 1-м сезоне шоу «Проект «Хор» по всей Америке проходят отборочные туры, в которых принимают участие тысячи простых людей, мечтающих обрести славу на голубом экране. Места в телеэфире получают всего 10 человек, но это лишь начало их непростого пути. Каждую неделю ребята будут заниматься с известными вокалистами, хореографами, продюсерами и педагогами по сценическому мастерству. И разумеется, по результатам испытаний раз в неделю один из участников будет выбывать из проекта. В финале останется лишь один счастливчик, наделенный всеми качествами артиста мюзикла. Ему достанется роль в популярном сериале «Хор». 

Список серий 1-го сезона телешоу «Проект «Хор»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Индивидуальность (Даррен Крисс) Individuality (Darren Criss)
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2011
Театральность (Идина Мензел) Theatricality (Idina Menzel)
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2011
Уязвимость (Дот-Мэри Джонс) Vulnerability (Dot-Marie Jones)
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2011
Умение танцевать (Гарри Шум-младший) Dance Ability (Harry Shum Jr.)
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2011
Совместимость (Даррен Крисс) Pairability (Darren Criss)
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2011
Упорство (Макс Адлер) Tenacity (Max Adler)
Сезон 1 Серия 6
24 июля 2011
Сексуальность (Марк Саллинг и Эшли Финк) Sexuality (Mark Salling & Ashley Fink)
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2011
Правдоподобие (Дженна Ушковиц) Believeability (Jenna Ushkowitz)
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2011
Щедрость (Кевин Макхейл) Generosity (Kevin McHale)
Сезон 1 Серия 9
14 августа 2011
Ликование (Райан Мерфи) Glee-ality (Ryan Murphy)
Сезон 1 Серия 10
21 августа 2011
График выхода всех сериалов
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