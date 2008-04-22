Во 2-м сезоне шоу «Секс с Текилой», не отчаиваясь в попытках найти настоящую любовь, американская звезда экрана и подиума Тила Текила вновь приглашает на кастинг 15 гетеросексуальных мужчин и 15 лесбиянок, готовых побороться за ее сердце. На этот раз она не валяет дурака, а всерьез пытается сблизиться с каждым из участников, по одному отправляя неудачные варианты домой. В итоге в особняк для дальнейшего участия в конкурсе переезжают 18 конкурсантов. Однако первая же неделя совместного проживания завершается неожиданными проблемами с нижним бельем, полицией, хиджабами и внеплановым исключением.