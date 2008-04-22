Menu
A Shot at Love with Tila Tequila (2007), season 2

Season premiere 22 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
Во 2-м сезоне шоу «Секс с Текилой», не отчаиваясь в попытках найти настоящую любовь, американская звезда экрана и подиума Тила Текила вновь приглашает на кастинг 15 гетеросексуальных мужчин и 15 лесбиянок, готовых побороться за ее сердце. На этот раз она не валяет дурака, а всерьез пытается сблизиться с каждым из участников, по одному отправляя неудачные варианты домой. В итоге в особняк для дальнейшего участия в конкурсе переезжают 18 конкурсантов. Однако первая же неделя совместного проживания завершается неожиданными проблемами с нижним бельем, полицией, хиджабами и внеплановым исключением.

"A Shot at Love with Tila Tequila" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Another Round of Tequila
Season 2 Episode 1
22 April 2008
A Full House
Season 2 Episode 2
29 April 2008
Hard to Swallow
Season 2 Episode 3
6 May 2008
A Fistful of Love
Season 2 Episode 4
13 May 2008
Casualties of Love
Season 2 Episode 5
20 May 2008
Tastes Like Candy
Season 2 Episode 6
27 May 2008
On Pins and Needles
Season 2 Episode 7
3 June 2008
Keep It in the Family
Season 2 Episode 8
10 June 2008
Three-Way Getaway
Season 2 Episode 9
17 June 2008
Happy Hour
Season 2 Episode 10
24 June 2008
Fire and Ice
Season 2 Episode 11
1 July 2008
One Shot Too Many Reunion
Season 2 Episode 12
8 July 2008
