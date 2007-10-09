В 1-м сезоне шоу «Секс с Текилой» в центре событий оказывается знаменитая американская телеведущая и топ-модель Тила Текила. Несмотря на свою огромную популярность, шикарную внешность и невообразимые гонорары, звезда никак не может найти настоящую любовь. Разумеется, парни, да и некоторые девушки буквально не дают ей прохода, но вот сама Тила устала выбирать и ошибаться. Она решает подойти к вопросу творчески и устраивает кастинг для потенциальных кандидатов. 16 гетеросексуальных мужчин и 16 девушек-лесбиянок заселяются в шикарный дом, чтобы пообщаться с Текилой и попытаться покорить ее сердце.