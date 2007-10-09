Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Shot at Love with Tila Tequila (2007), season 1

A Shot at Love with Tila Tequila season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Shot at Love with Tila Tequila Seasons Season 1

A Shot at Love with Tila Tequila 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"A Shot at Love with Tila Tequila" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Секс с Текилой» в центре событий оказывается знаменитая американская телеведущая и топ-модель Тила Текила. Несмотря на свою огромную популярность, шикарную внешность и невообразимые гонорары, звезда никак не может найти настоящую любовь. Разумеется, парни, да и некоторые девушки буквально не дают ей прохода, но вот сама Тила устала выбирать и ошибаться. Она решает подойти к вопросу творчески и устраивает кастинг для потенциальных кандидатов. 16 гетеросексуальных мужчин и 16 девушек-лесбиянок заселяются в шикарный дом, чтобы пообщаться с Текилой и попытаться покорить ее сердце.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
3.1 IMDb
Write review
"A Shot at Love with Tila Tequila" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Surprise! I Like Boys and Girls
Season 1 Episode 1
9 October 2007
Can't We All Just Get Along?
Season 1 Episode 2
16 October 2007
Under the Covers
Season 1 Episode 3
23 October 2007
A Broken Heart
Season 1 Episode 4
30 October 2007
I Always Get What I Want
Season 1 Episode 5
6 November 2007
The Cat Fight
Season 1 Episode 6
13 November 2007
A Second Chance?
Season 1 Episode 7
20 November 2007
Welcome to the Family
Season 1 Episode 8
27 November 2007
Three's a Crowd
Season 1 Episode 9
4 December 2007
One Shot Too Many
Season 1 Episode 10
11 December 2007
I Choose...
Season 1 Episode 11
17 December 2007
Finale Shot
Season 1 Episode 12
23 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more