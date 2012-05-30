Во 2-м сезоне сериала «Вуншпунш» колдуны Тирания и Бубоник начинают подозревать своих питомцев в излишнем интеллекте. Они решают провести специальные тесты, чтобы выяснить, не они ли срывают их дьявольские планы по уничтожению Мегалополиса. Но для Мэггота это оказывается слишком, и он забирает Якоба и Маурицио к себе. Бубоник заключает сделку с таинственным гостем из Царства волшебства, который обещает сделать его всемогущим магом. Разумеется, его тетке Тирании не нравится перспектива стать слабее своего племянника. Она накладывает на город новое заклятие, но выясняется, что оно действует лишь на тех, кто спал в момент его произнесения.