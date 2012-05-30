Menu
Wunschpunsch 2011 - 2012, season 2

Wunschpunsch season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Wunschpunsch Seasons Season 2

Wunschpunsch
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 30 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Wunschpunsch" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Вуншпунш» колдуны Тирания и Бубоник начинают подозревать своих питомцев в излишнем интеллекте. Они решают провести специальные тесты, чтобы выяснить, не они ли срывают их дьявольские планы по уничтожению Мегалополиса. Но для Мэггота это оказывается слишком, и он забирает Якоба и Маурицио к себе. Бубоник заключает сделку с таинственным гостем из Царства волшебства, который обещает сделать его всемогущим магом. Разумеется, его тетке Тирании не нравится перспектива стать слабее своего племянника. Она накладывает на город новое заклятие, но выясняется, что оно действует лишь на тех, кто спал в момент его произнесения.

7.4 IMDb
"Wunschpunsch" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Life with Maggot
Season 2 Episode 1
30 May 2012
Let's Break a Deal
Season 2 Episode 2
31 May 2012
Slowly But Surely
Season 2 Episode 3
3 June 2012
Gloom with a View
Season 2 Episode 4
4 June 2012
Mayor for a Day
Season 2 Episode 5
5 June 2012
Good for Nothing
Season 2 Episode 6
6 June 2012
Fancy Footwork
Season 2 Episode 7
7 June 2012
Shadow of a Doubt
Season 2 Episode 8
10 June 2012
Nice Wizards
Season 2 Episode 9
11 June 2012
Inspector Maggot
Season 2 Episode 10
12 June 2012
Vanity Spell
Season 2 Episode 11
13 June 2012
Drop Me a Line
Season 2 Episode 12
14 June 2012
Money Can't Buy Happiness
Season 2 Episode 13
17 June 2012
Happy Valentine
Season 2 Episode 14
18 June 2012
Simply Irresistable
Season 2 Episode 15
19 June 2012
Ty-Me Travel
Season 2 Episode 16
20 June 2012
The Great Escape
Season 2 Episode 17
21 June 2012
Two Cute
Season 2 Episode 18
24 June 2012
Quiz the Wizard
Season 2 Episode 19
25 June 2012
Achoo!
Season 2 Episode 20
26 June 2012
The Big Shrinking Spell
Season 2 Episode 21
27 June 2012
Abominable Behavior
Season 2 Episode 22
28 June 2012
The Pinocchio Syndrome
Season 2 Episode 23
1 July 2012
Perchance to Dream-Not
Season 2 Episode 24
2 July 2012
It's a Dog's Life
Season 2 Episode 25
3 July 2012
The War of the Sex
Season 2 Episode 26
4 July 2012
TV series release schedule
