Во 2-м сезоне сериала «Мирзапур» старые враги сражаются за негласный титул короля города. Претендентов много, однако возглавить мафию сможет лишь один человек, который будет в силах пережить и обхитрить жестоких конкурентов. Амбиции Акхандананда растут, когда он прибирает к рукам официальную власть Мирзапура. Его сын Мунна чувствует себя непобедимым после побега со свадебной бойни, но опасается пока лезть в открытое противостояние с собственным отцом. Гудду и Голу держатся в стороне, чтобы не стать первыми жертвами на чужой войне. Однако жажда мести не позволяет им долго оставаться не у дел.