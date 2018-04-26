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Постер к 3-му сезону сериала База Куантико
Киноафиша Сериалы База Куантико Сезоны Сезон 3

База Куантико, 3 сезон

Quantico 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 3-й сезон сериала «База Куантико»

В 3-м сезоне сериала «База Куантико» на протяжении трех последних лет Алекс мирно живет в Италии под вымышленным именем. Здесь никто не знает о ее прошлом и связи с разведывательной службой. Однако теперь девушке приходится отказаться от этого идиллического существования. Райан просит ее помочь ему. Шелби нуждается в спасении от международного торговца оружием. Райан пытается установить происхождение опасного штамма туберкулеза, который представляет угрозу для граждан США, и работает под прикрытием. Он внедряется в ряды членов организации сторонников превосходства белой расы.

Список серий 3-го сезона сериала «База Куантико» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Этический кодекс The Conscience Code
Сезон 3 Серия 1
26 апреля 2018
Страх и плоть Fear and Flesh
Сезон 3 Серия 2
3 мая 2018
Врата ада Hell's Gate
Сезон 3 Серия 3
10 мая 2018
Шпионские игры Spy Games
Сезон 3 Серия 4
25 мая 2018
Кровь Ромео The Blood of Romeo
Сезон 3 Серия 5
1 июня 2018
Падение небес Heaven's Fall
Сезон 3 Серия 6
15 июня 2018
Скорый поезд Bullet Train
Сезон 3 Серия 7
22 июня 2018
Глубокое прикрытие Deep Cover
Сезон 3 Серия 8
29 июня 2018
Страшный ужас Fear Feargach
Сезон 3 Серия 9
6 июля 2018
Лучше быть не дома No Place Is Home
Сезон 3 Серия 10
13 июля 2018
Искусство войны The Art of War
Сезон 3 Серия 11
20 июля 2018
Призраки Ghosts
Сезон 3 Серия 12
27 июля 2018
Кто ты? Who Are You?
Сезон 3 Серия 13
3 августа 2018
График выхода всех сериалов
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