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Постер к 1-му сезону сериала База Куантико
Киноафиша Сериалы База Куантико Сезоны Сезон 1

База Куантико, 1 сезон

Quantico 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «База Куантико»

В 1-м сезоне сериала «База Куантико» действие происходит в двух временных периодах — прошлом и настоящем. Федеральный агент Алекс Пэриш обвиняется в подготовке масштабного теракта. Только тот, кто прекрасно знал девушку, мог так ловко подставить ее и убедить правоохранительные органы в ее причастности. Пускаясь в бега, девушка пытается выяснить, что произошло на самом деле, и раскрыть крупнейший заговор террористов. Стремясь отыскать настоящего виновника, она погружается в собственное прошлое, а именно в те дни, когда обучалась на базе Куантико вместе с другими начинающими агентами.

Список серий 1-го сезона сериала «База Куантико» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Побег Run
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2015
Америка America
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2015
Покров Cover
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2015
Убийство Kill
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2015
Находка Found
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2015
Режим бога God
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2015
Иди Go
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2015
Поверх Over
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2015
Обвинённая Guilty
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2015
В Квантико Quantico
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2015
Изнанка Inside
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2015
Алекс Alex
Сезон 1 Серия 12
6 марта 2016
Обелена Clear
Сезон 1 Серия 13
13 марта 2016
Ответ Answer
Сезон 1 Серия 14
20 марта 2016
Поворот Turn
Сезон 1 Серия 15
27 марта 2016
Улика Clue
Сезон 1 Серия 16
3 апреля 2016
Забота Care
Сезон 1 Серия 17
10 апреля 2016
Вскоре Soon
Сезон 1 Серия 18
17 апреля 2016
Быстрый Fast
Сезон 1 Серия 19
24 апреля 2016
Водить Drive
Сезон 1 Серия 20
1 мая 2016
Право Right
Сезон 1 Серия 21
8 мая 2016
Да Yes
Сезон 1 Серия 22
15 мая 2016
График выхода всех сериалов
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