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Постер к 2-му сезону сериала База Куантико
Киноафиша Сериалы База Куантико Сезоны Сезон 2

База Куантико, 2 сезон

Quantico 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «База Куантико»

Во 2-м сезоне сериала «База Куантико» во время обучения в ЦРУ Алекс попадает в эпицентр смертельного заговора, который угрожает безопасности огромного количества людей во всем мире. Новобранцы ЦРУ проводят специальные операции со слежением на ферме. Тем временем Алекс и Райан налаживают отношения друг с другом. Райан и Райна должны помешать планам террористов. Для этого им надо слиться с заложниками. Новые рекруты ЦРУ уделяют особое внимание оценкам, а Алекс работает под прикрытием, пытаясь проникнуть туда, где члены террористической группировки держат заложников. Девушка потрясена, увидев там знакомое лицо.

Список серий 2-го сезона сериала «База Куантико» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тайные операции KUDOVE
Сезон 2 Серия 1
25 сентября 2016
Слежка LIPSTICK
Сезон 2 Серия 2
2 октября 2016
Жучки STESCALADE
Сезон 2 Серия 3
16 октября 2016
Допросы KUBARK
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2016
Подстава KMFORGET
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2016
Дроны AQUILINE
Сезон 2 Серия 6
6 ноября 2016
Детектор лжи LCFLUTTER
Сезон 2 Серия 7
13 ноября 2016
ФБР ODENVY
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2016
Обольщение CLEOPATRA
Сезон 2 Серия 9
23 января 2017
Беженцы JMPALM
Сезон 2 Серия 10
30 января 2017
Перебежчики ZRTORCH
Сезон 2 Серия 11
6 февраля 2017
Персональные данные FALLENORACLE
Сезон 2 Серия 12
13 февраля 2017
Кража данных EPICSHELTER
Сезон 2 Серия 13
20 февраля 2017
Контрразведка LNWILT
Сезон 2 Серия 14
20 марта 2017
Вербовка MOCKINGBIRD
Сезон 2 Серия 15
27 марта 2017
Фальсификация MKTOPAZ
Сезон 2 Серия 16
3 апреля 2017
Правительство США ODYOKE
Сезон 2 Серия 17
10 апреля 2017
Политанализ KUMONK
Сезон 2 Серия 18
17 апреля 2017
Разоблачение MHORDER
Сезон 2 Серия 19
24 апреля 2017
Глобальный розыск GLOBALREACH
Сезон 2 Серия 20
1 мая 2017
Площадь рассеяния RAINBOW
Сезон 2 Серия 21
8 мая 2017
Внутренняя разведка RESISTANCE
Сезон 2 Серия 22
15 мая 2017
График выхода всех сериалов
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