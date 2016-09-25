Menu
Quantico 2015 - 2018 season 2

Quantico season 2 poster
Quantico 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 24 minutes
"Quantico" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «База Куантико» во время обучения в ЦРУ Алекс попадает в эпицентр смертельного заговора, который угрожает безопасности огромного количества людей во всем мире. Новобранцы ЦРУ проводят специальные операции со слежением на ферме. Тем временем Алекс и Райан налаживают отношения друг с другом. Райан и Райна должны помешать планам террористов. Для этого им надо слиться с заложниками. Новые рекруты ЦРУ уделяют особое внимание оценкам, а Алекс работает под прикрытием, пытаясь проникнуть туда, где члены террористической группировки держат заложников. Девушка потрясена, увидев там знакомое лицо.

6.7 IMDb
"Quantico" season 2 list of episodes. TV series release schedule
KUDOVE
Season 2 Episode 1
25 September 2016
LIPSTICK
Season 2 Episode 2
2 October 2016
STESCALADE
Season 2 Episode 3
16 October 2016
KUBARK
Season 2 Episode 4
23 October 2016
KMFORGET
Season 2 Episode 5
30 October 2016
AQUILINE
Season 2 Episode 6
6 November 2016
LCFLUTTER
Season 2 Episode 7
13 November 2016
ODENVY
Season 2 Episode 8
27 November 2016
CLEOPATRA
Season 2 Episode 9
23 January 2017
JMPALM
Season 2 Episode 10
30 January 2017
ZRTORCH
Season 2 Episode 11
6 February 2017
FALLENORACLE
Season 2 Episode 12
13 February 2017
EPICSHELTER
Season 2 Episode 13
20 February 2017
LNWILT
Season 2 Episode 14
20 March 2017
MOCKINGBIRD
Season 2 Episode 15
27 March 2017
MKTOPAZ
Season 2 Episode 16
3 April 2017
ODYOKE
Season 2 Episode 17
10 April 2017
KUMONK
Season 2 Episode 18
17 April 2017
MHORDER
Season 2 Episode 19
24 April 2017
GLOBALREACH
Season 2 Episode 20
1 May 2017
RAINBOW
Season 2 Episode 21
8 May 2017
RESISTANCE
Season 2 Episode 22
15 May 2017
TV series release schedule
