Во 2-м сезоне сериала «База Куантико» во время обучения в ЦРУ Алекс попадает в эпицентр смертельного заговора, который угрожает безопасности огромного количества людей во всем мире. Новобранцы ЦРУ проводят специальные операции со слежением на ферме. Тем временем Алекс и Райан налаживают отношения друг с другом. Райан и Райна должны помешать планам террористов. Для этого им надо слиться с заложниками. Новые рекруты ЦРУ уделяют особое внимание оценкам, а Алекс работает под прикрытием, пытаясь проникнуть туда, где члены террористической группировки держат заложников. Девушка потрясена, увидев там знакомое лицо.