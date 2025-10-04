3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату

Меню
4 октября 2025 13:46
Особенный момент для всех почитателей аниме.

Для братьев Элриков это не просто дата, а рубеж, с которого началась их взрослая жизнь. 3 октября 1911 года Эдвард и Альфонс подожгли свой дом в Ризембурге и ушли — без вещей, без семьи, без права на ошибку. Эд выгравировал на своих серебряных часах: «Не забудь 3 октября, 11».

Что произошло на самом деле

До этого дня братья уже пережили ад. Смерть матери и катастрофическая попытка воскресить её при помощи алхимии стоили им тела, конечностей и детства. Поджог дома был их способом отрезать путь назад — символом решимости идти вперёд и вернуть утраченное любой ценой.

Хоэнхайм, их отец, считал, что Эд просто бежал от вины, а не двигался к будущему. Но для самого Эдварда эта дата стала напоминанием:

«Помни, чего нам это стоило. Не облажайся снова».

Почему фанаты отмечают этот день

Фраза «Не забудь 3 октября» стала своего рода лозунгом — символом потерь, взросления и внутренней силы. В интернете 3 октября теперь называют Днём «Стального алхимика»: фанаты постят часы Эда, делятся косплеями и цитатами, вспоминают, как сериал повлиял на их жизнь.

Интересная деталь

  • В разных версиях аниме дата отличается:
  • в оригинальном сериале (2003) — 3 октября 1910 года,
  • в «Братстве» и манге — 3 октября 1911 года.
Но смысл один: это момент, когда братья Элрики сожгли прошлое, чтобы построить светлое будущее. Для Эда и Эла это день утраты, а для зрителей — напоминание, что рост и искупление всегда начинаются с боли. 3 октября — день, когда всё началось.

Фото: Кадр из аниме «Стальной алхимик»
Игорь Мустафин
