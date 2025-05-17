Меню
Ждете продолжение «Диверсанта»? Запаситесь терпением: что известно о 5-м сезоне шпионской драмы
Даже смерть Владислава Галкина не могла остановить создателей.
Написать
17 мая 2025 07:58
Назад в будущее, вперед в Крым: в хронологии «Диверсанта» сам черт ногу сломит — разложили все сезоны по полочкам
История запутанная, но безумно интересная.
4 комментария
16 мая 2025 08:27
