В 1-м сезоне сериала «В пустыне смерти» по бесплодным, изнуренным солнцем землям путешествует Санни – самый сильный и беспощадный кромсатель среди местных воинов и убийц. Он не оставляет шанса никому, с кем вступает в схватку. Только ему под силу справиться с номадами, служащими загадочной Вдове. После очередного поединка Санни обнаруживает потерянного в пустыне мальчика, который называет себя ЭмКеем. На его шее висит медальон с изображением городов, находящихся за пределами Пустыни смерти. У Санни есть точно такой же компас, напоминающий ему, что отсюда всегда можно сбежать. Он решает, что это знак судьбы, и решает вывести подростка.