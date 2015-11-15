Menu
Into the Badlands season 1 watch online

Into the Badlands season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Into the Badlands Seasons Season 1

Into the Badlands 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 12 minutes
"Into the Badlands" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В пустыне смерти» по бесплодным, изнуренным солнцем землям путешествует Санни – самый сильный и беспощадный кромсатель среди местных воинов и убийц. Он не оставляет шанса никому, с кем вступает в схватку. Только ему под силу справиться с номадами, служащими загадочной Вдове. После очередного поединка Санни обнаруживает потерянного в пустыне мальчика, который называет себя ЭмКеем. На его шее висит медальон с изображением городов, находящихся за пределами Пустыни смерти. У Санни есть точно такой же компас, напоминающий ему, что отсюда всегда можно сбежать. Он решает, что это знак судьбы, и решает вывести подростка.

"Into the Badlands" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Fort
Season 1 Episode 1
15 November 2015
Fist Like a Bullet
Season 1 Episode 2
22 November 2015
White Stork Spreads Wings
Season 1 Episode 3
29 November 2015
Two Tigers Subdue Dragons
Season 1 Episode 4
6 December 2015
Snake Creeps Down
Season 1 Episode 5
13 December 2015
Hand of Five Poisons
Season 1 Episode 6
20 December 2015
TV series release schedule
