В 3-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро сталкивается с напряженным противостоянием; после смерти Уркизы появляются новые враги. Подвергаясь риску и разыскиваемый сотрудниками правоохранительных органов, Эвандро сталкивается с новым врагом. Эвандро улаживает дело в Денде; попытки Морелло контролировать Инес приводят к прямо противоположному эффекту. Эвандро нацеливается на Соединенные Штаты: Морелло возвращается к своей отцовской роли и начинает новое расследование; Эвандро возвращается в Бразилию, нуждаясь в деньгах. Арлетт выступает против своего сына по национальному телевидению.