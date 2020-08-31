Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Impuros 2018, season 3

Impuros season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Impuros Seasons Season 3

Impuros
Original title Season 3
Title Серия 3
Season premiere 31 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Impuros" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Нечист на руку» Эвандро сталкивается с напряженным противостоянием; после смерти Уркизы появляются новые враги. Подвергаясь риску и разыскиваемый сотрудниками правоохранительных органов, Эвандро сталкивается с новым врагом. Эвандро улаживает дело в Денде; попытки Морелло контролировать Инес приводят к прямо противоположному эффекту. Эвандро нацеливается на Соединенные Штаты: Морелло возвращается к своей отцовской роли и начинает новое расследование; Эвандро возвращается в Бразилию, нуждаясь в деньгах. Арлетт выступает против своего сына по национальному телевидению.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
Impuros List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episódio 1
Season 3 Episode 1
31 August 2020
Episódio 2
Season 3 Episode 2
31 August 2020
Episódio 3
Season 3 Episode 3
31 August 2020
Episódio 4
Season 3 Episode 4
31 August 2020
Episódio 5
Season 3 Episode 5
31 August 2020
Episódio 6
Season 3 Episode 6
31 August 2020
Episódio 7
Season 3 Episode 7
31 August 2020
Episódio 8
Season 3 Episode 8
31 August 2020
Episódio 9
Season 3 Episode 9
31 August 2020
Episódio 10
Season 3 Episode 10
31 August 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more