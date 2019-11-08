Во 2-м сезоне сериала «Нечист на руку» Табуада встречается с Эвандро. Тем временем доктор Бургос восстанавливает контроль Эвандро над белым золотом братьев Уркиза. Морелло опускается на самое дно. Власть Эвандро внутри тюрьмы усиливается. Инес пытается поместить Морелло в реабилитационную клинику. Оставшись дома одна, Инес подсаживается на наркотические вещества. Эвандро находит способ совершить побег из тюрьмы. Морелло уходит из клиники и поступает на работу в Управление по борьбе с наркотиками. Гейз и ее сын Эйртон пытаются бежать из страны, но его похищают. Эвандро спасает Эйртона, и Гейзу приходится возвращаться домой.