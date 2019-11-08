Menu
Impuros 2018, season 2

Season premiere 8 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Impuros" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Нечист на руку» Табуада встречается с Эвандро. Тем временем доктор Бургос восстанавливает контроль Эвандро над белым золотом братьев Уркиза. Морелло опускается на самое дно. Власть Эвандро внутри тюрьмы усиливается. Инес пытается поместить Морелло в реабилитационную клинику. Оставшись дома одна, Инес подсаживается на наркотические вещества. Эвандро находит способ совершить побег из тюрьмы. Морелло уходит из клиники и поступает на работу в Управление по борьбе с наркотиками. Гейз и ее сын Эйртон пытаются бежать из страны, но его похищают. Эвандро спасает Эйртона, и Гейзу приходится возвращаться домой.

Impuros List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episódio 1
Season 2 Episode 1
8 November 2019
Episódio 2
Season 2 Episode 2
8 November 2019
Episódio 3
Season 2 Episode 3
8 November 2019
Episódio 4
Season 2 Episode 4
8 November 2019
Episódio 5
Season 2 Episode 5
8 November 2019
Episódio 6
Season 2 Episode 6
8 November 2019
Episódio 7
Season 2 Episode 7
8 November 2019
Episódio 8
Season 2 Episode 8
8 November 2019
Episódio 9
Season 2 Episode 9
8 November 2019
Episódio 10
Season 2 Episode 10
8 November 2019
