Impuros 2018, season 1

Season premiere 19 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Нечист на руку» действие происходит в 1990-е годы. Главный герой – Эвандро ду Денде – является лидером одной из крупнейших преступных группировок на периферии Рио-де-Жанейро. Его деловая хватка вызвала повышенный интерес у сотрудника федеральной службы Морелло, ветерана-саморазрушителя, который всю свою жизнь посвятил охоте за опасными преступниками и ловкими аферистами. Он считает, что король империи Эвандро является для него достойным противником. Два беспощадных человека, хладнокровные стратеги, которых боятся враги и уважают приспешники, вступают в схватку друг с другом.

Impuros List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episódio 1
Season 1 Episode 1
19 October 2018
Episódio 2
Season 1 Episode 2
19 October 2018
Episódio 3
Season 1 Episode 3
19 October 2018
Episódio 4
Season 1 Episode 4
19 October 2018
Episódio 5
Season 1 Episode 5
19 October 2018
Episódio 6
Season 1 Episode 6
19 October 2018
Episódio 7
Season 1 Episode 7
19 October 2018
Episódio 8
Season 1 Episode 8
19 October 2018
Episódio 9
Season 1 Episode 9
19 October 2018
Episódio 10
Season 1 Episode 10
19 October 2018
