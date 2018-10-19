В 1-м сезоне сериала «Нечист на руку» действие происходит в 1990-е годы. Главный герой – Эвандро ду Денде – является лидером одной из крупнейших преступных группировок на периферии Рио-де-Жанейро. Его деловая хватка вызвала повышенный интерес у сотрудника федеральной службы Морелло, ветерана-саморазрушителя, который всю свою жизнь посвятил охоте за опасными преступниками и ловкими аферистами. Он считает, что король империи Эвандро является для него достойным противником. Два беспощадных человека, хладнокровные стратеги, которых боятся враги и уважают приспешники, вступают в схватку друг с другом.