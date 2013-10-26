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Постер к 2-му сезону сериала Прелюбодеяние
Киноафиша Сериалы Прелюбодеяние Сезоны Сезон 2

Прелюбодеяние, 2 сезон

Overspel
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Прелюбодеяние»

Во 2-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» между Айрис и Пиппином возникает конфликт из-за опеки над общим ребенком. Элси отбывает срок за решеткой, но в тюрьме ей приходится очень тяжело. Она подает апелляцию в суд, чтобы выйти на свободу раньше. Кувенберг является к Бьерну с крайне неприятной для него новостью. Он оказывается в ярости из-за продления судебного процесса против олдермена Ройаккерса. Полиция ведет расследование в отношении нескольких подозреваемых, включая Кувенберга. Айрис узнает, что Уильям собирается свидетельствовать против члена совета. Элси получает на видеокассете занятный фильм об Уильяме.

Список серий 2-го сезона сериала «Прелюбодеяние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Билеты на поезд Treintickets
Сезон 2 Серия 1
26 октября 2013
Особые условия Bijzondere omstandigheden
Сезон 2 Серия 2
2 ноября 2013
30 дней Dertig dagen
Сезон 2 Серия 3
9 ноября 2013
Блестящий и мстительный Briljant en wraakzuchtig
Сезон 2 Серия 4
16 ноября 2013
Не рискуйте Geen risico
Сезон 2 Серия 5
23 ноября 2013
Все мошенники Allemaal oplichters
Сезон 2 Серия 6
30 ноября 2013
Ужасное зрелище Een verschrikkelijk gezicht
Сезон 2 Серия 7
7 декабря 2013
Мертвее, чем мертвый Doder dan dood
Сезон 2 Серия 8
14 декабря 2013
Немец De Duitser
Сезон 2 Серия 9
21 декабря 2013
Дежавю Déjà vu
Сезон 2 Серия 10
28 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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