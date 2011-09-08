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Постер к 1-му сезону сериала Прелюбодеяние
Киноафиша Сериалы Прелюбодеяние Сезоны Сезон 1

Прелюбодеяние, 1 сезон

Overspel
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прелюбодеяние»

В 1-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» в центре событий оказывается супружеская пара, прожившая вместе много лет. Муж – опытный юрист, выступающий в суде государственным обвинителем. Жена – фотограф и домохозяйка, уставшая от быта и семейных проблем. На первый взгляд, эти двое счастливы вместе, но на деле между ними давно нет ни страсти, ни элементарного взаимопонимания. Однажды в баре женщина знакомится с молодым обаятельным мужчиной, и между ними завязывается роман. Но вскоре истина всплывает на поверхность: любовник оказывается адвокатом по делу, которым как раз занимается официальный супруг.

Список серий 1-го сезона сериала «Прелюбодеяние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Великолепные фото Mooie foto's
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2011
Злой Kapot goed
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2011
Вернуться к мосту Terug naar de brug
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2011
Другая женщина De geheime vriendin
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2011
Бонус Bonus
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2011
Решение De beslissing
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2011
Что! Sterf!
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2011
Сделка De deal
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2011
Серьезная проблема Foute boel
Сезон 1 Серия 9
27 октября 2011
Отрезать и отрезать Knippen en snijden
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2011
Убийство Moord
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 2011
Завтра Morgen
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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