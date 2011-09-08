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Киноафиша Сериалы Прелюбодеяние

Прелюбодеяние (2011 - 2015)

Overspel 18+
Год выпуска 2011
Страна Нидерланды
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал NPO 3
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Прелюбодеяние» – это драматический триллер о случайной интрижке, которая приводит к катастрофическим последствиям для нескольких людей. Счастливый, на первый взгляд, брак оказывается сплошной ложью. Преданная супруга, никогда не знавшая истиной любви и близости, заводит роман с адвокатом. Но выясняется, что ее любовник защищает подозреваемого в убийстве в том же самом судебном разбирательстве, где ее муж выступает обвинителем. Это совпадение переворачивает судьбы всех участников процесса.

В ролях
В ролях
Текла Рютен
Текла Рютен
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Кис Принс
Рифка Лодейзен
Янник ван де Вельде
Майк Реус
Майк Реус
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Прелюбодеяние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Прелюбодеяние - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 10 эпизодов
 
Прелюбодеяние - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
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