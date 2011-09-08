Сериал «Прелюбодеяние» – это драматический триллер о случайной интрижке, которая приводит к катастрофическим последствиям для нескольких людей. Счастливый, на первый взгляд, брак оказывается сплошной ложью. Преданная супруга, никогда не знавшая истиной любви и близости, заводит роман с адвокатом. Но выясняется, что ее любовник защищает подозреваемого в убийстве в том же самом судебном разбирательстве, где ее муж выступает обвинителем. Это совпадение переворачивает судьбы всех участников процесса.