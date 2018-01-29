Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hunter Street 2017 - 2021 season 2

Hunter Street season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hunter Street Seasons Season 2

Hunter Street 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Hunter Street" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Хантер Стрит» подростки обнаруживают загадочный криптекс для хранения драгоценностей с паролем. Прежде чем они успевают разобраться в его происхождении, Эрик придумывает для него более выгодное применение. Вскоре полиция является в дом Хантеров, чтобы задержать юного преступника за хищение исторических ценностей. Дэниел пытается спрятать все улики против него, пока в доме происходит обыск. Странная девушка по имени Эви дает понять, что она в курсе истории с криптексом. В это время Макс получает известие от своих биологических родителей и решается на встречу с ними.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Hunter Street" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Package
Season 2 Episode 1
29 January 2018
The Arrest
Season 2 Episode 2
29 January 2018
Max
Season 2 Episode 3
30 January 2018
Evie
Season 2 Episode 4
31 January 2018
The Museum
Season 2 Episode 5
1 February 2018
The New Friend
Season 2 Episode 6
2 February 2018
The Family Tree
Season 2 Episode 7
5 February 2018
Payback
Season 2 Episode 8
6 February 2018
The Plan
Season 2 Episode 9
7 February 2018
The Reverse Heist
Season 2 Episode 10
8 February 2018
The Mole
Season 2 Episode 11
9 February 2018
The Green Mask
Season 2 Episode 12
12 February 2018
Hacker Hideout
Season 2 Episode 13
13 February 2018
The Super Secret Room
Season 2 Episode 14
14 February 2018
The Crown
Season 2 Episode 15
15 February 2018
Hide and Seek
Season 2 Episode 16
16 February 2018
The Houseboat
Season 2 Episode 17
20 February 2018
Spy
Season 2 Episode 18
21 February 2018
The Ritual
Season 2 Episode 19
22 February 2018
Hunters Forever
Season 2 Episode 20
23 February 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more