Во 2-м сезоне сериала «Хантер Стрит» подростки обнаруживают загадочный криптекс для хранения драгоценностей с паролем. Прежде чем они успевают разобраться в его происхождении, Эрик придумывает для него более выгодное применение. Вскоре полиция является в дом Хантеров, чтобы задержать юного преступника за хищение исторических ценностей. Дэниел пытается спрятать все улики против него, пока в доме происходит обыск. Странная девушка по имени Эви дает понять, что она в курсе истории с криптексом. В это время Макс получает известие от своих биологических родителей и решается на встречу с ними.