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Постер к 1-му сезону сериала Angry Birds: Стелла
Киноафиша Сериалы Angry Birds: Стелла Сезоны Сезон 1

Angry Birds: Стелла, 1 сезон

Angry Birds Stella 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Angry Birds: Стелла»

В 1-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» птицы отправляются в поход. Жизнь всех обитателей Золотого острова может измениться радикальным образом. Стелла — смелая птица, которая присоединяется к своим лучшим друзьям, чтобы отправиться в новые веселые приключения. Вместе они исследуют новые пути, радуются и смеются... Но, как и в любой дружбе, герои порой могут конфликтовать. Однако они всегда мирятся... или нет? Гейл, бывшая лучшая подруга Стеллы, решает пойти по более темному пути. В скором времени она получает прозвище Плохая Принцесса, поскольку становится властолюбивой и одержима поиском загадочного Золотого Яйца.

Список серий 1-го сезона сериала «Angry Birds: Стелла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дружба на распутье A Fork in the Friendship
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2014
Плохая принцесса Bad Princess
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2014
Золотое яйцо The Golden Egg
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2014
Рок-н-ролл! Rock On!
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2014
Побег The Runaway
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2014
Всё, что блестит All That Glitters
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2014
Свиная мощность Pig Power
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2014
Хозяин неба Own the Sky
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2014
Шутница The Prankster
Сезон 1 Серия 9
27 декабря 2014
Свиная любовь Piggy Love
Сезон 1 Серия 10
3 января 2015
Портрет The Portrait
Сезон 1 Серия 11
10 января 2015
Не кради мой день рождения! Don't Steal My Birthday!
Сезон 1 Серия 12
17 января 2015
До самого горького конца To the Bitter End
Сезон 1 Серия 13
24 января 2015
График выхода всех сериалов
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