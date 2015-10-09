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Постер к 2-му сезону сериала Angry Birds: Стелла
Киноафиша Сериалы Angry Birds: Стелла Сезоны Сезон 2

Angry Birds: Стелла, 2 сезон

Angry Birds Stella 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Angry Birds: Стелла»

Во 2-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» Стелла действительно скучает по своей бывшей лучшей подруге Гейл. Другие птицы, конечно, не могут разделить ее чувств. Стелла обнаруживает понимающего друга, но эта дружба может значить нечто большее, чем она предполагала изначально. «Раненую» Гейл вылечили с помощью ее старых друзей. Без всемогущей короны и сопровождающей ее армии поросят команда наконец может вернуться к жизни, которая была в старые добрые времена. Загадочное племя поросят срывает празднование Хеллоуина на Золотом острове. Порой то, чего мы хотим, кажется просто недосягаемым. 

Список серий 2-го сезона сериала «Angry Birds: Стелла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новый день New Day
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2015
Каждый раз друзья Friends Whenever
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2015
Ночь побрякушек Night of the Bling
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2015
Стремясь к вершине Step It Up
Сезон 2 Серия 4
6 ноября 2015
Лагерь страха Camp Scary
Сезон 2 Серия 5
20 ноября 2015
Это Моё! It's Mine!
Сезон 2 Серия 6
4 декабря 2015
Королевские страдания Royal Pains
Сезон 2 Серия 7
18 декабря 2015
Буря The Storm
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2015
Золотая королева The Golden Queen
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2015
Позолоченная клетка Gilded Cage
Сезон 2 Серия 10
29 декабря 2015
Предчувствие Premonition
Сезон 2 Серия 11
12 февраля 2016
Последняя стоящая птица Last Bird Standing
Сезон 2 Серия 12
26 февраля 2016
Ты сама напросилась You Asked for It
Сезон 2 Серия 13
11 марта 2016
График выхода всех сериалов
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