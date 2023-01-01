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Киноафиша Сериалы Angry Birds: Стелла Сезоны

Angry Birds: Стелла, список сезонов

Angry Birds Stella 6+
Год выпуска 2014
Страна Финляндия
Эпизод длится 6 минут
Телеканал Teletoon
Список сезонов сериала «Angry Birds: Стелла»
Angry Birds: Стелла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 1 ноября 2014 - 24 января 2015
 
Angry Birds: Стелла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 9 октября 2015 - 11 марта 2016
 
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