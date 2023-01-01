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Angry Birds: Стелла
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Angry Birds: Стелла, список сезонов
Angry Birds Stella
6+
Год выпуска
2014
Страна
Финляндия
Эпизод длится
6 минут
Телеканал
Teletoon
Список сезонов сериала «Angry Birds: Стелла»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
1 ноября 2014 - 24 января 2015
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
9 октября 2015 - 11 марта 2016
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