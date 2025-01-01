Меню
Цитаты из сериала Лаборатория Декстера

Диди Декстер, хочешь увидеть мой новый танец?
Декстер Нет.
Диди Он называется "фантастический единорог".
Декстер Девочка, я видел более лучшие движения на лестнице.
Диди О, да? Как будто ты знаешь какие-либо танцы, Декстер.
[Декстер включает боомбокс; играет техно-музыка]
Декстер [делает танец робота] Да, он называется "робот".
Диди Слово.
[повторяемая фраза]
Дидди Ооох! А что делает ЭТОТ кнопка?
[когда его мать ему звонит]
Dexter Что тебе нужно, женщина?
Dexter [смеясь] Дии Дии, я услышал классный анекдот! Итак, вот он: Профессор физики и его ассистент работают над освобождением негативно заряженных гидроксильных ионов, когда вдруг ассистент говорит: "Подождите, профессор, что если салициловые кислоты не примут гидроксильные ионы?" А профессор отвечает: "Это не гидроксильный ион; это моя жена!"
[Он разразился истерическим смехом, в то время как Дии Дии не впечатлённа]
Dexter Так что, чем ты увлекаешься?
Girl О, мне нравятся спокойствие, тишина и особенно одиночество!
Dexter Мы тебе позвоним!
Mandark Проклятый Декстер! Вот идея... взорвать Декстера. Да, взорвать Декстера!
Мандарк Джордж, как насчёт того, чтобы переправиться через Делавэр?
Mandark Отлично! Мои хитрые приемы вывели меня в лидеры! Похлопал бы себя по спине, но я за рулем, так что сделаю это позже!
Mandark Меня зовут Мандарк, и я соперник Декстера. Мы с ним соревнуемся в науке и других вещах уже много лет, и эта гонка — лишь еще одно из тех состязаний, где мы пытаемся обойти друг друга, только я пытаюсь выиграть, будучи хитрым и плохим! Мой план на этот раз — саботировать Марк 5, чтобы он не работал так, как должен, и когда Декстер будет участвовать в гонке, он, скорее всего, разобьется, оставив пространство для моего выигрыша!
Mandark В твоих снах, ты странный маленький гном
Mandark [едя хлопья] Жуй-жуй-жуй, жуй-жуй-жуй-жуй-жуй
Mandark Спасибо, тёмные силы, о, СПАСИБО!
Mandark Не говори больше, Декстер, о, ты с маленьким умом. Я спасу мир и заберу всю славу!
Mandark Что нужно сделать, чтобы стать крутым?
Mandark Соберитесь все, мученики, и восторжествуйте перед яростью, которой вы не сможете отвергнуть! И вы тоже не разочаруетесь.
Mandark Ох, ах... Ох... ох, ах... Я должен победить Декстера, заклятого врага. Должен уничтожить лабораторию Декстера. Если бы только Уточка могла! Ох, ах!
Mandark По человеческим меркам, я знаю много.
Dexter Ты дурак! Мамы не болеют; они заботятся о больных!
Mandark Да, Декстер, я читаю твои мысли, и я умнее тебя.
Mandark Теперь откройся, разъярённое чудовище, и пусть СИЯНИЕ прольётся на нас!
Mandark Это время будет учтено и вычтено из вашей зарплаты. Спасибо!
Dexter Готовка? Уборка? Это не то, что умеет делать маленький мальчик!!!!
Dee Dee Декстер, что случилось?
Dexter У меня нет друзей, и я совершенно непопулярен.
Dee Dee Да уж.
Mandark Ты чуть не опоздал на работу.
Синий Сокол Дино-Мут получил сокрушающий удар.
Декстер Да уж, не хило.
Синий Сокол Я крайне богат.
Декстер Быстро, в лабораторию!
