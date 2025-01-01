ДекстерДевочка, я видел более лучшие движения на лестнице.
ДидиО, да? Как будто ты знаешь какие-либо танцы, Декстер.
[Декстер включает боомбокс; играет техно-музыка]
Декстер[делает танец робота] Да, он называется "робот".
ДидиСлово.
[повторяемая фраза]
ДиддиОоох! А что делает ЭТОТ кнопка?
[когда его мать ему звонит]
DexterЧто тебе нужно, женщина?
Dexter[смеясь] Дии Дии, я услышал классный анекдот! Итак, вот он: Профессор физики и его ассистент работают над освобождением негативно заряженных гидроксильных ионов, когда вдруг ассистент говорит: "Подождите, профессор, что если салициловые кислоты не примут гидроксильные ионы?" А профессор отвечает: "Это не гидроксильный ион; это моя жена!"
[Он разразился истерическим смехом, в то время как Дии Дии не впечатлённа]
DexterТак что, чем ты увлекаешься?
GirlО, мне нравятся спокойствие, тишина и особенно одиночество!
DexterМы тебе позвоним!
MandarkПроклятый Декстер! Вот идея... взорвать Декстера. Да, взорвать Декстера!
МандаркДжордж, как насчёт того, чтобы переправиться через Делавэр?
MandarkОтлично! Мои хитрые приемы вывели меня в лидеры! Похлопал бы себя по спине, но я за рулем, так что сделаю это позже!
MandarkМеня зовут Мандарк, и я соперник Декстера. Мы с ним соревнуемся в науке и других вещах уже много лет, и эта гонка — лишь еще одно из тех состязаний, где мы пытаемся обойти друг друга, только я пытаюсь выиграть, будучи хитрым и плохим! Мой план на этот раз — саботировать Марк 5, чтобы он не работал так, как должен, и когда Декстер будет участвовать в гонке, он, скорее всего, разобьется, оставив пространство для моего выигрыша!