Rostered On 2016 - 2022, season 3

Title Сезон 3
Season premiere 30 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Rostered On" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «В расписании» Бинка и Сара пытаются объяснить новой коллеге Грейс, что работа в розничной торговле – это не то же самое, что споры с людьми на онлайн-форумах. Тем временем начальник сообщает, что в магазине ожидается тайный покупатель. Тот, кто сумеет произвести на него впечатление, будет вознагражден, но есть одна проблема: никто не знает, как выглядит этот человек. Поэтому продавцы начинают сражаться за каждого посетителя в торговом зале, как гладиаторы на арене. Сара получает урок от Даррена по искусству отделываться от клиентов. Бинка влюбляется, но в самый неподходящий момент в филиал переводится ее заклятый враг Рашель.

7.2
7.4 IMDb

Rostered On List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Internet vs Reality
Season 3 Episode 1
30 October 2022
Shift Swap
Season 3 Episode 2
6 November 2022
Mystery Shopper
Season 3 Episode 3
13 November 2022
Official Compliment
Season 3 Episode 4
20 November 2022
The Secret Guild of Counter Girls
Season 3 Episode 5
27 November 2022
The Badge of Power
Season 3 Episode 6
4 December 2022
The Case of the Phantom Pooper
Season 3 Episode 7
18 December 2022
Xmas Eve vs. Boxing Day
Season 3 Episode 8
18 December 2022
