В 3-м сезоне сериала «В расписании» Бинка и Сара пытаются объяснить новой коллеге Грейс, что работа в розничной торговле – это не то же самое, что споры с людьми на онлайн-форумах. Тем временем начальник сообщает, что в магазине ожидается тайный покупатель. Тот, кто сумеет произвести на него впечатление, будет вознагражден, но есть одна проблема: никто не знает, как выглядит этот человек. Поэтому продавцы начинают сражаться за каждого посетителя в торговом зале, как гладиаторы на арене. Сара получает урок от Даррена по искусству отделываться от клиентов. Бинка влюбляется, но в самый неподходящий момент в филиал переводится ее заклятый враг Рашель.