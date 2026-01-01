Menu
Dekalog 1989 - 1990, season 1

Dekalog season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dekalog Seasons Season 1
Dekalog 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 1989
Production year 1989
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"Dekalog" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Декалог» немолодая замужняя женщина узнает, что ее супруг неизлечимо болен. Когда-то они любили друг друга, но теперь его существование становится мучительным для них обоих. Поэтому героиня заводит любовника и вскоре узнает, что беременна от него. Она оказывается перед дилеммой: если муж умрет в ближайшее время, она сможет оставить ребенка. Но если муж выживет, ей придется сделать аборт. В это время одинокий отец и его сын проводят все свое время перед мониторами компьютеров и почти не общаются. А начинающий адвокат садится в такси, которым управляет не вполне здоровый психически водитель.

Series rating

8.8
Rate 11 votes
8.9 IMDb

"Dekalog" season 1 list of episodes.

Season 1
Dekalog 1
Season 1 Episode 1
10 December 1989
Dekalog 2
Season 1 Episode 2
11 May 1990
Dekalog 3
Season 1 Episode 3
18 May 1990
Dekalog 4
Season 1 Episode 4
25 May 1990
Dekalog 5
Season 1 Episode 5
1 June 1990
Dekalog 6
Season 1 Episode 6
8 June 1990
Dekalog 7
Season 1 Episode 7
15 June 1990
Dekalog 8
Season 1 Episode 8
22 June 1990
Dekalog 9
Season 1 Episode 9
29 June 1990
Dekalog 10
Season 1 Episode 10
6 July 1990
TV series release schedule
