В 1-м сезоне сериала «Декалог» немолодая замужняя женщина узнает, что ее супруг неизлечимо болен. Когда-то они любили друг друга, но теперь его существование становится мучительным для них обоих. Поэтому героиня заводит любовника и вскоре узнает, что беременна от него. Она оказывается перед дилеммой: если муж умрет в ближайшее время, она сможет оставить ребенка. Но если муж выживет, ей придется сделать аборт. В это время одинокий отец и его сын проводят все свое время перед мониторами компьютеров и почти не общаются. А начинающий адвокат садится в такси, которым управляет не вполне здоровый психически водитель.