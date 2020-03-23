В телепередаче «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» всемирно известный повар порадует своих поклонников новыми рецептами на любой вкус. Когда наступила пандемия коронавируса, жители всего земного шара оказались в условиях самоизоляции. Но разве жизнь в четырех стенах — повод отказывать себе во вкусной пище? Джейми Оливер убежден, что приготовить шедевр можно даже из тех продуктов, которые всегда под рукой. В рамках проекта британский повар наглядно это продемонстрирует. Каждая серия посвящена определенному блюду, процесс создания которого показывается в мельчайших подробностях.