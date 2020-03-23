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Постер телешоу Джейми Оливер: Продолжаем готовить
1 постер
Киноафиша Сериалы Джейми Оливер: Продолжаем готовить

Джейми Оливер: Продолжаем готовить (2020 - 2020)

Jamie: Keep Cooking and Carry On 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

В телепередаче «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» всемирно известный повар порадует своих поклонников новыми рецептами на любой вкус. Когда наступила пандемия коронавируса, жители всего земного шара оказались в условиях самоизоляции. Но разве жизнь в четырех стенах — повод отказывать себе во вкусной пище? Джейми Оливер убежден, что приготовить шедевр можно даже из тех продуктов, которые всегда под рукой. В рамках проекта британский повар наглядно это продемонстрирует. Каждая серия посвящена определенному блюду, процесс создания которого показывается в мельчайших подробностях. 

В ролях
В ролях
Джейми Оливер
Джейми Оливер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.1 IMDb
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Сезоны
Джейми Оливер: Продолжаем готовить - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 20 эпизодов
 
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