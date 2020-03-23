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Постер к 1-му сезону телешоу Джейми Оливер: Продолжаем готовить
Киноафиша Сериалы Джейми Оливер: Продолжаем готовить Сезоны Сезон 1

Джейми Оливер: Продолжаем готовить, 1 сезон

Jamie: Keep Cooking and Carry On 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Джейми Оливер: Продолжаем готовить»

В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» главный повар Великобритании расскажет о том, как готовить роскошные блюда из домашних продуктов. Программа была создана в разгар пандемии коронавируса, когда жители всего мира лишились возможности выбираться в любимые заведения. Джейми Оливер предлагает несколько простых в приготовлении и при этом изысканных блюд, создать которые под силу каждому. В частности, ведущий приготовит роскошную пасту, ризотто, рыбный пирог и многое другое. Голодным не останется никто!

Список серий 1-го сезона телешоу «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 апреля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 апреля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 апреля 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
15 апреля 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
16 апреля 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
17 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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