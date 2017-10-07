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Постер к 2-му сезону сериала Фронт кровавой блокады
Киноафиша Сериалы Фронт кровавой блокады Сезоны Сезон 2

Фронт кровавой блокады, 2 сезон

Kekkai Sensen 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фронт кровавой блокады»

Во 2-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» Леонардо получает суперважное задание государственной важности. Он должен перевезти из Хэллсалема во внешний мир живую голову президента США. При этом находится немало желающих похитить главный мозг государства. По пути Лео останавливается в таинственной больнице, которая появляется буквально из ниоткуда. Там его сбережения и плату за миссию кто-то похищает. Герой пытается вернуть деньги, не используя свои опасные сверхъестественные способности. Тем временем Зепп вынужден искать потерявшуюся домашнюю кошку, а Стивен устраивает вечеринку, которая выходит из-под контроля.

Список серий 2-го сезона сериала «Фронт кровавой блокады» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Свет, камера, мотор! Lights, Camera, Action!
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2017
Появление воспитанника госпиталя «Фантом» A Phantom Hospital Ward Rises
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2017
И так каждый день Day In Day Out
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2017
Без Чейн миссия невозможна Chain Possible
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2017
Дворецкий: Стратегия в один ход One Butler's Blitzkrieg
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2017
Давайте оторвёмся! Get the Rock Out!!
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2017
Жаберный Блюз Branchial Blues
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2017
Отчаянная драка в Макро Зоне, часть 1 Desperate Fight in the Macro Zone, Part 1
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2017
Отчаянная драка в Макро Зоне, часть 2 Desperate Fight in the Macro Zone, Part 2
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2017
Мамочка-стрелок Bratatat Mom
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2017
Чарующие глаза, Фантомные видения Часть 1 Spectral Eyes, Phantom Vision, Part 1
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2017
Чарующие глаза, Фантомные видения Часть 2 Spectral Eyes, Phantom Vision, Part 2
Сезон 2 Серия 12
23 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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