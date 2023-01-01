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Постер к сериалу Фронт кровавой блокады
Киноафиша Сериалы Фронт кровавой блокады Сезоны

Фронт кровавой блокады, список сезонов

Kekkai Sensen 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Фронт кровавой блокады»
Фронт кровавой блокады - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 5 апреля 2015 - 3 октября 2015
 
Фронт кровавой блокады - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 7 октября 2017 - 23 декабря 2017
 
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