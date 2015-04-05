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Постер к 1-му сезону сериала Фронт кровавой блокады
Киноафиша Сериалы Фронт кровавой блокады Сезоны Сезон 1

Фронт кровавой блокады, 1 сезон

Kekkai Sensen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фронт кровавой блокады»

В 1-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» молодой парень по имени Леонардо Уотч обретает сверхъестественные способности в результате объединения двух миров. В один прекрасный день над Нью-Йорком прямо в небе разверзаются створки портала, которые пропускают на Землю полчища невиданных чудовищ. Некоторые из них разумны, другие – просто мутанты, угрожающие всему живому. Большая часть населения мегаполиса эвакуируется, и привычный нам Нью-Йорк превращается в диковинный городок Хэллсалем, в котором оставшиеся жители соседствуют с незваными гостями. Леонардо вступает в ряды организации «Либра», чтобы охранять от хэллсалемцев остальной мир.

Список серий 1-го сезона сериала «Фронт кровавой блокады» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тайное общество запечатанного волшебного города Makai Town Association
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2015
Вперёд, за призрачным вагоном Get That Phantom Ghost Wagon
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2015
Игра двух миров A Game Between Two Worlds
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2015
Кровавая лихорадка BLOOD LINE FEVER
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2015
Трепещущий кровавый молот The Tremorous Blood Hammer
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2015
Не забудь вспомнить обо мне Don't forget to Don't forget me
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2015
Безграничный рай A No-Holds-Barred Eden
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2015
Самый длинный день Зэда (часть первая) Z's Longest Day (Part One)
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2015
Самый длинный день Зэда (часть вторая) Z's Longest Day (Part Two)
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2015
Беги! Ешь! Беги!!! / до конца Run! Lunch!! Run!!! / to the end.
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2015
Раскрасить чёрным Paint it black
Сезон 1 Серия 11
21 июня 2015
Привет, мир! Hello, World!
Сезон 1 Серия 12
3 октября 2015
График выхода всех сериалов
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